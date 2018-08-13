黃石城病情趨穩轉普通病房 昏迷醒來第1次露臉

2018-08-13 21:07

〔記者張聰秋／彰化報導〕82歲做過2屆彰化縣長、中選會前主委黃石城，本月11日晚疑因心臟疾病問題，錄影一半，人突然休克昏倒，經送醫院急救，一度還傳出疑因心肌梗塞送醫治療，經過院方2天救治，他的女兒黃文玲今晚公開前行政院長張善政到院探視關心，黃文玲說，病情已趨於穩定，今已由加護病房轉到普通病房繼續休養。

黃文玲說，張善政今天得知她的爸爸已轉出加護病房，特別到醫院探視，祝福她的爸爸早日康復，兩人在病房裡討論起國家大事和台灣當前發展情勢，相約康復出院後再共同商討如何救救台灣未來的國家大計。

黃文玲指出，她的父親在被送到醫院醒來時，第一句話是「我怎麼會在這裡？錄影怎麼辦？」再看到女兒出現在其面前又問她「妳跑回來，不就表示須中斷已安排好的競選活動，如此會不會對不起力挺她的彰化鄉親？」當下讓黃文玲聽了感觸良多，要效法其父走上政治路，就需時時刻刻心繫公眾事務。

2天來，黃文玲守護在台北三軍總醫院，陪伴其父親，她特別感恩醫護人員的聖手救治與悉心照護，並對於致電關心的台北市長柯文哲、李登輝辦公室主任王燕軍、電視製作人陳蒼嶺，還有許許多多彰化鄉親的長輩與朋友，致上深深的謝意。

前行政院長張善政得知黃石城轉出加護病房，立刻前往探視，除了解黃石城的病情並祝福早日康復外，也談及台灣當前發展情勢，兩人一致表示憂心忡忡，因此相約在黃石城康復出院後，一起商討大計以拯救台灣的未來。

黃石城是8月11日傍晚在電視台攝錄影棚的錄影現場，人突然昏迷過去不省人事，恰巧錄影現場有護理人員發現，馬上施予CPR急救，在被緊急送往三總醫院搶救後人恢復清醒，再經醫生診治，當場安排至加護病房觀察與治療，今天病情已相當穩定，轉至普通病房進行後續醫療。