台北醫院護理之家大火 成南市議員質詢焦點

南市多位議員關切台北醫院護理之家大火，除表達惋惜外，也要求政府不應再讓悲劇發生。（記者蔡文居翻攝）

2018-08-13 19:56

〔記者蔡文居／台南報導〕台北醫院護理之家大火，今天在台南市議會環衛部門質詢時，引起多位議員的關切，他們除表達惋惜外，也要求衛生局重新檢視台南市政府跨局處的事故現場指揮體系（ICS），以及常態式的醫院、醫療器材的考核，以防範悲劇再演。

衛生局長陳怡表示，事故現場指揮體系是在事故發生時，快速組成以應變緊急狀況。而消防安檢為每半年演練一次，南市衛生局也都會派員前去考核，並請專家直接到現場，提供護理之家專業意見。對於新成立的護理之家，也會嚴格查核，並加強督導。

包括賴惠員、蔡育輝、林燕祝、杜素吟、陳怡珍、莊玉珠等多人，今天不約而同對護理之家的消防安全提出質詢。

賴惠員等人表示，一把火燒出了很多問題，台北護理之家的悲劇已經造成了重大傷亡，要求衛生局重視跨局處的救援模式，亦即事故現場指揮體系（ICS），以及檢討平時考核及演練的頻率，平時應居安思危，才能讓避免事故發生，將傷害降至最低。

賴惠員說，台南市目前安養中心共有76家，其中現有5423床，幾乎是滿床的狀況，她要求衛生局重新檢視南市醫院、護理之家所有醫事設施的安檢項目，並且必須強化到場現地勘驗或者提高隨機實地抽驗頻率與次數，以確切落實安全檢查防患未然。

林燕祝、蔡育輝則說，6年前，北門醫院大火13死慘案，監察院也針對問題提出糾正，但悲劇仍重演，建議從中央到地方政府，應正視台灣高齡化事實，災難發生時醫院、安養中心夜間照護人力配置、如何快速疏散、照護場所能否加裝鐵窗等軟硬體問題立即研擬對策和稽查，不容悲劇一再重演。