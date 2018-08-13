「鬥嘴鼓」後首同台破冰 姚文智、高嘉瑜：不會尷尬啦

2018-08-13 16:07

〔記者周彥妤／台北報導〕民進黨台北市議員高嘉瑜被民進黨台北市長參選人姚文智陣營點名應退黨，姚日前也強調，發言人說法「當然代表競選總部」，高隨即反擊，建議姚辭去立委職務，對選情必有幫助。今天下午2時雙方展開「破冰會談」，姚前往議會與高會面，高與黨籍議員在大廳等候，姚抵達後，兩人都表示不會尷尬，高也說「誤會都解開，現在溫馨祥和」；閉門會談後，姚說，溝通後化解意見分歧，也宣布邀請27位黨籍議員，擔任競選總部副總幹事。

今天下午2點姚文智前往議會與高嘉瑜會面，高與黨團總召李慶鋒及幹事長何志偉等人陪同下在議會大廳等候，見到媒體大陣仗守候，高笑說「好像牛郎織女要見面」，姚抵達後受訪表示，今天主要是來看高議員，看怎麼團結合作打贏選戰，未來自己也要更努力。

被記者問到兩人碰面是否尷尬，李慶鋒連忙在旁說，「不會啦，會來就不會尷尬」，姚、高兩人也連忙說「不會」；高也說，「誤會都解開了，現在一片溫馨祥和」。但被問到是否還希望委員辭職，眾人一陣尷尬無語，隨即上樓閉談近20分鐘。

姚文智會後說，大家都是兄弟姊妹，雖然有時候意見分歧，但溝通過後都非常清楚，這場選戰一定團結一致；剛才交換意見後，想要邀請所有黨籍議員，擔任競選總部的副總幹事，未來每區會聯合選舉，這是經過中央黨部、地方黨部，還有剛才親自邀約，希望共同取得勝利。

高嘉瑜會後說，過去都過去了，我們都知道這場選戰艱困，希望姚文智委員能夠政策論述、基層上，多有正向的力量，讓支持者看到我們的力量，其實只要感動的力量出來，支持者就會看到我們團結，「明知不可為而為」，展現給支持者看，民進黨一定是大家庭，所有議員都會齊心協力支持姚文智。

話鋒一轉，高也呼籲姚文智，「希望姚文智委員展開雙臂，找回我們過去支持者」，尤其是日前遭除名參選的南港區里長邱碧珠；高說，里長這幾天也是多次打給我，都是很難過，心情還不能撫平，這些都是過去死忠支持者，如果可以打電話或見見她，都是好事。

姚文智聞後立即拿麥克風回應，完全沒有問題，本來尋求支持，就是向廣大市民，不會說只要民進黨里長支持，不要國民黨的，這幾天會找時間和邱碰面，此外各黨籍里長也都會跑到，毫無疑問。