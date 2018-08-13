基進黨掛反金權看板 再籲終結「大灑幣」選舉遊戲

2018-08-13 15:54

〔記者王榮祥／高雄報導〕「選舉花越多、選後撈越多，你還要忍多久」﹗「打破金權政治，你有更好的選擇」﹗基進黨在高雄市區掛出反金權看板引起注目，今進一步呼籲選民，一起終結當前「大灑幣」的選舉遊戲。

基進黨指出，曾令人為傲、定期改選民主機制已然鏽蝕，阻擾具備政治與政制改革熱情、且具備能力跟素養的公民「入政」可能﹔好不容易湊足選舉保證金20萬元，卻沒大錢可掛看板者、可海灑傳單、扇子、面紙、走路工等，淹沒在許多倚靠「大灑幣」所堆疊資訊中，帶著政改熱情與能力者，通常只能淪為陪榜候選人。

基進黨質疑，如果選舉是台灣所驕傲的民主最重要表現之一，那當下有利於「大灑幣」能力的「政富二代」選舉，真的能稱得上「公平」嗎？當前的「大灑幣」現象造成選一席地方議員動輒上千萬甚至數千萬元狀況，還要放任持續嗎？

基進黨估算，6都議員扣除掉公費、助理費，理論上屬於議員部分，4年任期進帳頂多近千萬元，若繼續放任當前「大灑幣」選舉遊戲，台灣政治的「貪腐」、政客私自中飽挪用公費助理費等情形，將層出不窮。

基進黨呼籲選民重鑄民主工具、終結當前「大灑幣」選舉遊戲，共同展望再造符合公平的選舉吧！讓真正人民的聲音，讓有能力跟意願主動扛起台灣前行之責的青年政治工作者，可有更公平的競爭機會，這也是捍衛跟抵禦中國滲透勢力，及台灣內部威權因子反撲，最實在的倚靠！

基進黨強調，這面大看板只是一種怒吼，一種對於當前「大灑幣」選舉遊戲鬆動腐化台灣民主工具的一種最真切的怒吼。