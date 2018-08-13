扯阿湯哥都做不到 促轉會：國民黨應交代機密檔案去向

國民黨文傳會今日指控促轉會「霸道抄家」。促轉會嚴正表示，請國民黨誠實向社會大眾交代「機密政治檔案」去向，切莫假公開 、真隱匿。（資料照）

2018-08-13 14:54

〔記者陳鈺馥／台北報導〕行政院促轉會日前發文要求國民黨等3個政黨，1個月內依法通報黨史資料，國民黨今早召開記者會宣稱，這是不可能的任務，請阿湯哥來都做不到；對此，促轉會嚴正表示，請國民黨誠實向社會大眾交代機密政治檔案去向，切莫假公開、真隱匿。

對於國民黨文傳會指控促轉會「霸道抄家」乙事，促轉會指出，徵集政治檔案是本會法定職掌暨核心業務之一，檔案的徵集並非是「抄家」，而是透過檔案內容，進一步還原歷史真相，並開放給各界使用。

促轉會質疑，國民黨今日聲稱「檔案已完全公開」，卻屢次忽略該黨所保存「機密檔案」。今年6月13日國民黨前文傳會主委李明賢即向中央社表示，仍有「機密史料未公開」。究竟國民黨檔案公開程度為何？機密檔案內容是否涉及威權時代關鍵歷史？其論述自相矛盾，連持有之史料檔案全貌皆語焉不詳，令人費解。

促轉會也說，根據2017年2月27日媒體報導，時任國民黨文傳會副主委胡文琦透露，國民黨黨史館內的台灣省黨部史料，有三份與二二八事件相關，曾函送二二八基金會等情事。

但促轉會遍查國民黨宣稱「已經完全公開檔案」的黨史館網站，卻無相關紀錄。不禁質疑「國民黨究竟還有多少未在黨史館網站上公開的檔案？」國民黨是否還藏有其他二二八檔案？台灣省黨部的完整目錄何在？

「徵集的目的是為了還檔案於民、還真相於民！」促轉會強調，本會始終抱持最大的誠意與善意，希望與國民黨溝通、協調，惟國民黨對於本會各項邀約均不出席，亦不予回應，卻屢次透過記者會或放話方式批評本會一意孤行，至感遺憾。

促轉會呼籲，願提供各政黨必要協助，若國民黨囿於人力、物力，無法及時完成檔案盤點工作，本會願意積極協調檔案專責機構，促請調派專業的檔案管理人員前往協助。

促轉會提及，若國民黨對政治檔案界定與審定仍存有疑慮，本會願派員親赴各檔案存放現場，竭誠協助國民黨進行整理與篩選工作。