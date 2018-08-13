酒駕撞車恰好鬼門開 童仲彥：當時車上多1人...

2018-08-13 17:04

〔即時新聞／綜合報導〕台北市議員童仲彥前（11）日酒駕自撞，酒測值0.52毫克，被依「公共危險罪」送辦，今（13）日鞠躬道歉，宣布退出年底市議員選舉。童仲彥辦公室同仁轉述，童仲彥回憶起車禍當時情形，竟說行經基隆隧道時，不但煞車踩不到，甚至還有「無形力量」不讓他轉彎！

據《三立新聞網》報導，童仲彥辦公室主任「砲哥」回憶起童仲彥發生車禍當天，感覺怪事頻頻。砲哥表示，當天下午團隊才剛推出「『劍橋留英』處理『萬華流鶯』」的新文宣，結果「鬼門開」不到一小時童仲彥就出車禍。

砲哥表示，童仲彥在車禍前參加幾個顧問的聚會，其中一個顧問的兒子結婚，他也到場祝賀，「我再三詢問他，確定他只喝了一杯多的啤酒」；童仲彥喝完酒後就開車前往基隆找朋友，但行經基隆隧道時，車上疑似「突然多了一個人」、「明明隧道直直的只有幾百公尺，但卻開了1.2公里才開出來」。

砲哥轉述童仲彥說法稱，當時開到隧道口明明要踩剎車，但不知道怎麼搞的就是踩不了剎車，甚至還有一股「無形力量拉住我的手，不讓我（童）轉彎！」事後身上有擦傷，左手甚至還有幾個像是女性留長指甲的痕跡，看到當下真的嚇傻呆了。

砲哥說，童仲彥只有把這件告訴他，不敢跟別人說，「我懷疑阿童這次真的是栽在一種無形的力量手上」！