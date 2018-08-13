馬英九籲沒分裂本錢 楊麗環：陳學聖民調16％不夠分

三月初國民黨黨內初選公布民調時，楊麗環就曾質疑公正性。（資料照，記者陳昀攝）

2018-08-13 13:18

［記者陳昀／桃園報導］前立法委員楊麗環9日發表退黨聲明，至今沒有正面答覆是否參選桃園市長，只預告「桃園市長選情會添變數」，楊今天到電台接受黃光芹專訪時表示，週六會召開記者會說明，對於現任市長鄭文燦民調近6成，她回應：「那是因為我還沒出來啊！哈哈哈哈！」另對於前總統馬英九呼籲國民黨沒分裂本錢，她也說：「陳學聖民調16%根本不夠分。」

馬英九昨天赴桃園陪同國民黨桃園市長參選人陳學聖及黨籍市議員掃街拜票，提到楊麗環退黨、陳學聖民調低等狀況時，他強調：「國民黨現在是在野黨，沒有分裂的本錢。」

楊麗環今天對此表示，國民黨過去在桃園有6成基本盤，結果現在陳學聖民調只有16%，要說泛藍分裂，從他的民調數字就可看出他從未團結藍營力量，「我已退黨，尊重國民黨怎麼說、怎麼做，但有人出來就叫分裂，不合理」。

不只認為自己勝過陳學聖，要對戰鄭文燦楊麗環也是信心滿滿，她說，自己走訪許多企業工會，許多理事長都說鄭文燦人很好，但是「做朋友就好，做市長小孩沒飯吃」，直讚楊麗環不一樣，能做大建設，且她走訪490個里，大家也都支持她，因此責無旁貸、捨我其誰，自己有信心取代陳學聖、打敗鄭文燦。

被問及鄭文燦目前在桃園基本盤「主客易位」翻轉到6成，楊麗環說，因為我還沒出來，他拿到6成是很自然的事，最後還發出銀鈴般的笑聲。