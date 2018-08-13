北市治安退步 丁守中：加強治安顧慮人口查訪

2018-08-13 11:50

〔記者鍾泓良／台北報導〕根據「經濟學人」安全城市指數，台北市從2015年的13名下滑9名，去年掉到22名，甚至被韓國首爾反超前。國民黨台北市長參選人丁守中今天召開記者會指，台北市長柯文哲上任後隨機殺人、傷人事件頻傳，從最近的內湖擄童案、華山大草原，到2016年的「小燈泡事件」到2015年的北投國小殺童案，顯示柯對治安毫無辦法。丁守中說，隨機殺人犯從社會分析都有「男性」、「獨居」、「無婚姻關係」、「缺乏親密友人等」、「失業」等特質，主張應該要有效預防監測。

記者提問，如此監控會不會有「標籤化」、「歧視」意味。丁守中說，全世界分析很多社會挫敗的人都會犯下隨機殺人、虐童案件，屬於社會不定時炸彈，認為應掌握高危險群、治安顧慮人口加強查訪。

丁守中競選團隊總幹事王育敏也出面緩頰，男性、未婚是用既有犯罪者分析找出的特質，藉由特質對需要被輔導人口，從前端預防犯罪，並非標籤化有這些特質的人。丁守中補充，是兼具各種特質才要特別注意，並不是二分法，

丁守中表示，中央政府及柯文哲都沒有抓到社會安全重點，中央只認為大家找到工作社會就會安全，其實是遠水救不了近火；柯則是整併派出所降低見警率，提出來的「行動派出所」也是夢幻泡影。

丁守中說，警政系統、社會服務及醫政系統資訊都沒有交流，無法提供即時犯罪預防，認為國外運用資通訊、大數據等都可以很有效掌握犯罪熱點，掌握犯罪熱點就可以增加監視器、見警率，運用智慧科技打擊犯罪。

而丁守中也轉述員警心聲，指依「治安顧慮人口查訪辦法」每月需查訪曾犯刑事案件的治安顧慮人口，但現在因為政府安排太多警力去維護政府機關，導致人力不足查訪。他也說，司法、檢調及警方應該要三位一體，但警察抱怨拚命抓犯人卻被檢察官縱放；檢察官抱怨起訴卻被法官輕判；法官則抱怨裁定死刑卻被法務部凌駕不執行，「整個社會嚇阻力蕩然無存。」

記者詢問，是否支持死刑，丁守中直說應執行死刑，司法已經判刑定讞，法務部卻能凌駕司法、憲法，認為政府廢死又沒配套，讓大家都有怨言。

王育敏指出，去年刑事案件數共4萬多件，其中一般傷害發生2424件，殺人總計68件；更指出去年台北市性侵害案件受暴人數為842人，也就是平均每天2位性侵害受暴者，受害女性占8成，但從未看到柯文哲有積極作為，「這樣可以號稱是光榮城市嗎？」

王育敏說，上週發生內湖擄童案時，柯文哲正在拜會台獨大老、前總統李登輝，沒有要求警察嚴辦。而當六月發生華山大草原分屍案時，柯文哲也推卸給中央，沒有懲處當時同意申辦活動的局處。

而有時柯文哲更是主動忽視校安，如2015年3月31日柯文哲取消護童專案，同年5月29日發生文化國小殺童案，當天晚間又緊急恢復，態度一再反覆。