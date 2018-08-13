兩岸論述遭質疑 柯P：兩岸一家親、墨綠不矛盾

2018-08-13 11:11

〔記者郭安家／台北報導〕台北市長柯文哲今天上午於議會被國民黨台北市議員吳世正問「你是墨綠、又是兩岸一家親，算正直誠信嗎？」柯回應，墨綠是他原本出身，做為台北市長，現階段為了台灣最大利益，應該要恢復城市交流，「兩岸一家親跟墨綠，對我來講這不是什麼互相矛盾」，「台灣價值、兩岸一家親，對我來講務實處理，不希望變成意識形態」。

柯文哲去年於上海雙城論壇，高唱「兩岸一家親、命運共同體」，柯事後控國安會對其講稿已讀不回，但其實稿講有A、B版，且初稿沒有「兩岸一家親」等文字；雖然總統府表示並未收到講稿，但究竟柯文哲送給國安局講稿有沒有「兩岸一家親」等字？成了羅生門，北市府還傳出壓此新聞爭議。

對此，柯文哲仍重述，「我只說我有送國安會東西，但從來沒有說，送國安會裡面有兩岸一家親、命運共同體」；柯也說，未下令壓新聞，也未要求官員處理記者。

不過，稍後質詢的國民黨北市議員秦慧珠痛批，柯文哲去年底還於電視節目專訪哽咽，指控當時將講稿送給國安局，卻放他一個人去對付阿共；她質疑柯文哲說謊成性，應該要向國安局、總統蔡英文、被壓新聞的記者道歉。對此，柯文哲不斷回嘴，指總統府、國安局有說他們收到東西嗎？秦批柯，太過分了，把大家當白癡。