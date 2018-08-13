1個月內通報黨史 國民黨：湯姆克魯斯來也辦不到！

2018-08-13 10:40

〔記者林良昇／台北報導〕行政院促進轉型正義委員會發文要求國民黨1個月內通報黨史資料，國民黨今表示，國民黨黨史已經上網完全公開，促轉會也自稱已有掌握，可以自己上網下載，限期1個月內要國民黨整理、照格式通報超過20萬筆黨史資料是強人所難，「連湯姆克魯斯來也辦不到 ！」

國民黨今召開記者會，文傳會代理主委兼黨史館主任唐德眀表示，促轉條例嚴重侵害司法權、人民財產權，對於政治檔案定義不清楚，只要促轉會認定有隱匿毀壞，就要予以刑事制裁，威權霸道莫此為甚，超過司法權，還要國民黨依通報格式自己造冊，完全不管份量多少，都要1個月內完成，否則就要處罰，這是何等的威風野蠻？

唐德眀指出，促轉會要求文到1個月內清點及通報民國34年8月15日到民國81年11月16日，超過47年以上的的檔案，這些檔案凡是與二二八事件、 動員戡亂體制、戒嚴體制相關檔案或紀錄文件，通通都要通報。

唐德眀說，從現實面來看，自從黨產會凍結國民黨所有資產後，目前國民黨文傳會轄下的黨史館由代理主委兼任黨史館主任，目前有2名志工負責黨史館閱覽室的開放，國民黨已經整理公開的史料清單有超過20萬筆，資料看一遍都要超過1個月，依國民黨現在人力，要照黨產會要求依訂好的格式通報檔案根本是不可能的任務，「即使找湯姆克魯斯來也辦不到！」

唐德眀呼籲促轉會不要強人所難、欺人太審，既然促轉會知道黨史館史料都完全公開，也稱都有掌握了，請促轉會自己上網下載，他還說，既然促轉會跟黨產會都是民進黨政府要清算鬥爭國民黨的黑機關，是否可以要求黨產會解凍相關經費，讓黨史館可以聘人力來整理檔案。

唐德眀也批評，黨產會上週二才將救國團認定為國民黨附隨組織，促轉會隔一天就向各政黨索取政治檔案清冊，限期1個月，要求人民團體配合，「這不是趕業績什麼才是趕業績？」完全是威權體制的做法，根本是趕業績、和黨產會別苗頭，給國民黨找麻煩變相助選。

唐徳眀強調，黨史館前身是中央黨史史料編撰委員會，成立於民國19年5月1日，至今88年歷史，為國內延續時間最長、影響最大的史政機關，國民黨整理史料已公開，開放清單超過20萬筆，黨史館也沒有限定閱覽的人別、國別，相較於國史館限制大陸讀者，黨史館歡迎任何人前來黨史館查閱，利用各種史料，都是完全公開。

唐德眀也說，促轉會的霸道，連民進黨代表都有意見；從促轉會提供的會議記錄可以看出，代表民進黨出席促轉會會議的民進黨政策會副執行長董建宏也發言反對繳交檔案正本，只願提供複製品，可見促轉條例第18條規定「經促轉會審定者，應命移歸為國家檔案」完全不合理。

國民黨考紀會主委魏平政表示，所有中華民國的行政機關都不能沒有組織法，促轉會沒有組織法，是典型的黑機關﹔行政機關要求人民配合行政調查，都必須要是切實可行的方式進行，促轉會的方式就是要讓大家都違法，讓任何人都沒辦法完成，是典型的濫用裁量權，目的不是要搜集相關資料，而是要處罰國民黨。