蔡英文總統同慶之旅起飛。(資料照)

2018-08-13 07:21

〔即時新聞/綜合報導〕蔡英文總統9天8夜「同慶之旅」啟程,預定過境美國,傳出中國僑團和國民黨將在美國聯手抗議,傳已租好小飛機,將在洛杉磯蔡英文下榻旅館週邊拉「一個中國」布條抗議。

綜合媒體報導,洛杉磯中國僑團表示,將動員至少500人正面抗議,並租好小飛機,準備從空中拉布條,來個「陸空夾擊」嗆聲蔡英文,其布條上面將寫「只有一個中國。台灣是中國的一部分」(Only One China。 Taiwan is part of China),繞飛洛城市中心上空。

面對中國僑團的可能抗議,總統府秘書長陳菊在專機上受訪表示,不理解他們有這樣的抗議,指蔡總統代表台灣到巴拉圭,向巴拉圭新任總統祝賀,「是我們國家很自然的行為,也是應該」,對中國僑民不同聲音予以尊重。