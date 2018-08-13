突破！總統在美將公開活動及談話 媒體也能採訪公開行程

總統蔡英文今（12）日搭乘空軍1號，啟程前往巴拉圭及貝里斯進行訪問，並將過境美國洛杉磯及休士頓兩城市。（圖擷取自蔡英文臉書）

2018-08-13 00:17

〔特派記者蘇永耀／隨行報導〕總統蔡英文「同慶之旅」，首站將抵達美國洛杉磯進行過境，總統府發言人黃重諺說，總統行程將包括會晤美方人士，並前往僑委會在洛杉磯的僑教中心，另外也會出席盛大僑宴活動，而在參訪雷根圖書館時也會發表公開談話，黃並說，與過去不同的是，總統的公開行程，媒體也能進行採訪。

總統搭乘的華航專機將在美西時間十二日中午抵達洛杉磯，由美國在台協會理事主席莫健登機歡迎總統一行到訪，總統接著前往下榻的洲際飯店與莫健進行晤談，而第一個行程即前往僑委會的僑教中心參觀，晚間則出席超過千名僑胞的盛大僑宴。

總統預計在洛杉磯停留一晚，隔天將與美方人士進行早餐會、會晤以及電話聯繫，並會前往著名的雷根圖書館參訪，與過去不同的是，總統參訪時會發表公開談話，這也等於突破以往總統過境美國時受到不能公開講話的限制，另外，總統的公開行程，媒體並能進行採訪。而這也較過去明顯突破。

相關人士表示，台美關係正逐漸增溫，總統在美國的活動也將解除過去不合理的限制。

總統離開洛杉磯後，將繼續搭乘專機前往巴拉圭，參加新任總統阿布鐸的就職典禮。