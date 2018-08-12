鍾肇政一怒引陳學聖批鄭文燦 鍾老兒媳出面道歉

圖中為鍾延威推著坐在輪椅的鍾肇政，圖左為其妻子、立委蔣絜安。（圖擷自鍾延威臉書）

2018-08-12 21:40

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市政府所規劃「鍾肇政文學生活園區」引發鍾肇政父子現勘驚呆，鍾老兒子鍾延威在臉書發文直指「完全是廠商自由發揮的產物」。對此，國民黨桃園市長參選人陳學聖指出，「鍾肇政文學生活園區」總經費4519萬元，開園前卻引發爭議，之後是不是又要花錢大肆改造？他批評市長鄭文燦不停的花錢，但基本的尊重及事前的溝通卻做不到。結果下午鍾延威刪除了臉書貼文，鍾延威的太太蔣絜安還為「誤會和爭議」致歉。

陳學聖說，文化資產保存原本就應該忠於原味，即便修改，也要在施工之前，與原所有權人善盡溝通，待達成共識後，再進行後續的工程作業，每個環節都要慎重其事。

陳學聖提到，鄭文燦日前才酸台北市的歷史建築活化千篇一律成為咖啡廳，成為錯誤的發展方向，鄭還說「不希望歷史建築喪失記憶、喪失身分，應該秉持修復再利用的精神」，但反觀市府打造「鍾肇政文學生活園區」的作法，讓人感覺鄭是「說一套，做一套。」

鍾延威稍早刪除臉書的原PO文，改口這項工程目前僅屬初驗階段，尚未正式驗收，是自己疏忽了，也是下筆前查證不周。還說，文化資產的修茸復舊是高度困難的工程，修得好不好，見仁見智，可受公評；自己身為家屬，求全心切；但公部門有其日後整體運作的考量，他自當尊重。

鍾延威的妻子也是前市府客家事務局局長、剛就任民進黨不分區立委蔣絜安，下午以鍾肇政家屬名義，對於龍潭國小日式宿舍引起的誤會和爭議致歉。她說，在園區修復的過程中，家人對於原景重現的認知和想像，或許出現一些誤會，意外造成大家的討論，並非家人初衷，她的公公鍾肇政和家人很感謝客委會主委李永得和市長鄭文燦對於台灣文化資產的尊重。

蔣絜安說，她的公公一輩子書寫超過2000萬字，這是一種堅持和毅力。未來園區開園，將由客家局接手經營，相信市府將會以「浪漫台三線文學大師故居」第一站的格局和願景來打造園區。