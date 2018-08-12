沒出國念書遭羞辱 議員參選人：不代表我比你們差

2018-08-12 21:07

〔記者何玉華／新北報導〕時代力量提名參選新北市第5選區（中和）市議員的張祐銓在臉書貼文指稱，日前參加一場餐會，遇到某現任議員帶著要接棒參選的女兒到場，那位議員在台上致詞時，當場指著他說「我女兒去美國念了個碩士回來，比你優秀很多，要投就要投給這麼優秀的人才」，一段話讓他回想因為沒有錢無法出國求學的人生，他要證明就算「沒有錢無法出國念書，也不代表我比你們差。」

張祐銓出身單親家庭，從小父母離異，由媽媽跟外婆一手帶大，就讀中興大學土木系一年級時，受到建築大師Zaha Hadid的啟發，苦讀報考建築研究所，錄取他唯一的目標交通大學建築研究所，因為成績不錯，教授讓他跳組到都是建築相關科系的組，生活、學費支出，他靠兼家教及助教的薪水來維持，用更多的時間，把其他人4年或5年功夫學的東西，在半年內追趕上。

研究所畢業，他也很想到國外讀書，花了打工存下的積蓄，做了所有準備，但「掐指一算，真的沒有錢可以出國」。最後他選擇與幾繪好友合辦了全台灣第一本排球雜誌「排球誌」，接觸到許多選手，也幫了他們不少，那種成就感與踏實感，讓他很滿足。

張祐銓說，被議員在台上指著說的那瞬間，除了被羞辱的感覺之外，伴隨而來的是滿滿的憤怒。同時他也下定決心要證明，「就算沒有出國念書，我也一點都不比你們差」。

被指涉的議員今晚表示，他是誇獎自己女兒優秀，除了留學美國這事，回國後，也通過律師高考考試，在新北市政壇是少數，對方斷章取義曲解，讓他覺得很遺憾。

張祐銓臉書全文