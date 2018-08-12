旗山美濃掃街拜票 陳其邁：打造綠農山城 靚靚六堆

2018-08-12 23:58

〔記者蘇福男／高雄報導〕民進黨高雄市長參選人陳其邁今天走訪高雄旗山、美濃地區掃街拜票，表示將在旗山打造農產品集散中心，擴大美濃「庄頭巴士」服務路網，觀光客免費參觀客家文物館。

陳其邁在議員林富寶、鍾盛有及當地里長陪同下，赴旗山市場掃街拜票，並親手製作古早味刀剉冰，盛讚清涼解暑，還有滿滿人情味，熱情支持者爭相合影留念。

陳其邁隨後轉往美濃，參加旗美山城農村發展政策說明會，與美濃農會總幹事鍾清輝等人共同探討振興美濃、旗山的經濟對策。

陳其邁表示，美濃是客家文化保存最完整的地方，還有許多精緻、知名的農產品，除與農會合作輔導建立產銷履歷，拓展農產品高端市場外，未來計畫在旗山打造農產品集散中心，集中大旗美、屏東農產品，吸引觀光客直接到產地，拉近市場和產地的距離，增加農民收入。

他強調，美濃過去以務農為主，他會發揮自己公共衛生、社區長照專長，照顧美濃長輩，他要擴大美濃「庄頭巴士」的班次和服務路網，讓庄頭巴士發揮導覽遊客，兼具照顧長輩日常生活及就醫的功能。

陳其邁說，他在立法院強力推動退休農民與勞工的職災保險外，也希望老農退休後，仍能有穩定的經濟支柱。

在保存客家文化方面，陳表示，他在民進黨執政後，催生第一個客語廣播電台，並在立院大力推動客語認證報考比例，為保存客家文化，他向客委會爭取「靚靚六堆」預算，規模比照中央的浪漫台三線。

為吸引更多觀光客前來美濃，他若擔任市長，將讓觀光客免費參觀客家文物館，多點時間留在美濃，並與社區團體合作，引進民間資金和經營能力，提升黃蝶翠谷、美濃湖等觀光能量，另大封、豬腳、粄條等美濃客家菜極具特色，他希望當地餐飲界能跟國際接軌，讓更多創意注入在地餐飲，國際遊客能品嘗到米其林等級的客家美食。