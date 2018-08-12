嘉義市長「三國大戰」 假日各自趕場

國民黨嘉義市長參選人黃敏惠（右四）扮演棒球投手終結者身分帶領「國民隊」黨籍市議員參選人粉墨登場。（記者丁偉杰攝）

2018-08-12 23:58

〔記者丁偉杰／嘉市報導〕嘉義市長選舉「三國大戰」，藍綠無黨籍選情緊繃，國民黨市長參選人黃敏惠今晚扮棒球投手，帶領黨籍市議員參選人迎戰；無黨籍參選人蕭淑麗今天參加農會活動受到熱烈歡迎；尋求連任的民進黨涂醒哲趕場參加活動，也允諾依照里長建議整理保安林地環境。

黃敏惠今晚出席市黨部青工總會暨東西區青工會長交接典禮時，扮演棒球投手「終結者」，帶領「國民隊」黨籍市議員參選人粉墨登場；她強調，國民黨不一樣了，有年輕新血輪加入，越困難環願就越加團結，她有信心帶領國民黨贏得年底嘉市3合一選舉。

其他競爭對手中，市議會議長蕭淑麗退出國民黨、以無黨籍身分投入年市長選戰，今天上午參加市農會舉辦「樂米（米的變裝秀）〜米榖雜糧加工製品創新推廣會時受到熱情歡迎，蕭與民眾一起同樂製作米蛋糕、爆米花、米蛋捲等。

尋求連任的民進黨市長涂醒哲今天上午出席大雅路景觀工程完工啟用典禮暨長竹樂活市集活動。大雅路2段與幼獅路口附近一處市有保安林地，之前雜草叢生、環境髒亂，前年，涂下里座談時，長竹里長江振章建議重新整理，涂聽取民意後，市府協商自來水公司等單位，並投入339萬元重新整頓保安林地，設置景觀平台、休憩座椅等設施，提供民眾散步休憩，眺望蘭潭湖光山色。