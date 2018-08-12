黃國昌二度角色扮演令人「印象深刻」 友人笑：嗑藥嗎？

時代力量立委黃國昌今（12）日再度進行角色扮演，在公館繼續扮成《鋼之鍊金術師》羅伊·馬斯坦古大佐。（圖擷取自爆廢公社）

2018-08-12 21:56

〔即時新聞／綜合報導〕時代力量立委黃國昌今（12）日再度進行角色扮演，在公館扮成日本動漫《鋼之煉金術師》羅伊·馬斯坦古大佐，也引發黃的友人笑他「嗑藥了嗎」？但有網友在臉書上表示想看黃國昌扮成「怪盜基德」，黃坦言「可能要先減重」。

黃國昌昨（11）日扮成《沉默的艦隊》海江田艦長，卻被網友譏笑稱像《烏龍派出所》主角「兩津勘吉」，黃今日穿著藍色禮服、戴上白手套並將瀏海梳理成《鋼之煉金術師》羅伊·馬斯坦古大佐的造型，但由於天氣炎熱，過沒多久就揮汗如雨，他還在大太陽下向往來的民眾拜票。

有網友在「爆廢公社」貼出黃國昌的照片，引發許多網友熱議，許多人見他賣力表演指出會把票投給黃，其他人則留言稱「所以他要開始煉金了嗎」、「他可以考慮去應徵戲說台灣」、「這哪個街頭藝人？真辛苦」、「會投你的就是會投你」、「原角色有這麼腫嗎」。

許多網友也湧進黃國昌臉書，有黃的友人在底下打趣留言「嗑藥了嗎？」黃回覆「誒，別這樣，枉費同事一場」；有網友則點名想看黃國昌扮成《名偵探柯南》中的「怪盜基德」，但黃對此則留言「可能要先減重」，因此短時間內無法完成網友期望。

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