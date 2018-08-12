銓敘部追黨職併公職溢領 關中提訴願

2018-08-12 21:27

〔中央社〕黨職併公職溢領退休金，銓敘部訂定10日前返還的最後期限。銓敘部發言人蔡秀涓今天說，有部分人已繳回，將待各機關回報後，才能決定下一步動作，包括移請行政執行署強制執行。

前考試院長關中被追繳近新台幣352萬元，前考試院長辦公室機要室主任桂宏誠表示，關中已經提出訴願，也因此不會繳回。

銓敘部於5月間指出，退休（職）人員因採計社團年資溢領總金額約新台幣2億1932萬元，依規定必須於8月10日前返還，若未在期限內返還，將移請行政執行署強制執行。

銓敘部政務次長兼發言人蔡秀涓下午接受訪問時表示，銓敘部依照「公職人員年資併社團專職人員年資計發退離給與處理條例」規定，依法辦理，對已清查應處理的對象，重新核計退離給與、清查溢領金額及追繳事宜。

她說，銓敘部確實訂出8月10日前返還的期限，目前也有人已經繳回。但目前還必須等各機關回報，才會知道正確的數字。

蔡秀涓說，有人已經繳回溢領部分，因此銓敘部不能認為大家都不繳回，很可能是會繳回的，所以必須待各機關回報，且須等到真的沒有返還後，才能決定下一步動作，如果真的未繳回，才會移請行政執行署強制執行。

黨職併公職溢領退休金，前考試院長關中將被追繳近新台幣352萬元，前考試院長辦公室機要室主任桂宏誠表示，「公職人員年資併社團專職人員年資計發退離給與處理條例」這項法律，是真正的溯及既往，所以關中已經提出訴願，也因此不會繳回。一旦被移送行政執行署強制執行，屆時再說。

前總統府秘書長吳伯雄則回應說，他不清楚，也不想再捲入其中，只想要趕快恢復自己的健康。

前副總統連戰辦公室對此不願回應。

「公職人員年資併社團專職人員年資計發退離給與處理條例」民國106年5月10日公布施行。銓敘部5月間發布新聞稿指出，總計經扣除已採計社團專職人員年資者，計271人（含公務人員250人及政務人員21人）；退離給與經重新核計而受影響者，計219人（含公務人員202人及政務人員17人）都應依處理條例規定，自107年5月12日起，依重新核計後的結果減少支領退離給與。