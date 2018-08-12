搶攻青年票倉 7年級生參選人10月辦青年新市政提案論壇

台南市東區市議員參選人蔡筱薇（中）有市長參選人黃偉哲（左）與立委林俊憲（右）的力挺加持。（記者王俊忠攝）

2018-08-12 22:29

〔記者王俊忠／台南報導〕7年級生的台南市東區市議員參選人蔡筱薇，首波文宣鎖定青年族群，她提出「1個論壇，6大創新」概念，將於10月間召開青年新市政提案論壇，鼓勵青年朋友以新觀點、新活力與新創意提案台南未來發展，以融入城市領導人的願景體系。

6大創新概念包括「老弱婦幼新權益」、「青創就業新契機」、「便捷路網新氣象」、「藝文休閒新佈局」、「智慧科技新都會」、「議會監督新觀念」等，有推動婦女公益學苑、老年醫療保健講座、單車休閒專用道、戶外雕塑公園、人工智慧科技生活應用等具體主張。

今年底大選，南市東區市議員應選名額從6席減為5席，競爭異常激烈。由前台南市長賴清德、立委林俊憲、市長參選人黃偉哲共同力推的新人蔡筱薇，近來完成全新視覺形象與競選訴求，「Nice蔡筱薇 更好，更進步」的主張，包括青年新市政提案論壇、公共藝術普及化、智慧科技新都會與地方創生增就業等諸多概念，在選戰策略明顯鎖定年輕世代選票，期能從激烈大選中突圍。

蔡筱薇表示，對她來說，東區市議員選情格外激烈、艱困，她不只要贏得年輕世代的青睞，也要持續鞏固賴清德、林俊憲長期累積下來的既有傳統支持力量，為民進黨在東區保有1席象徵年輕改革的力量。