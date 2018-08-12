「憨智回頭」大好評！姚文智親留言想「請益」未被回應

民進黨台北市長參選人姚文智（見圖）11日被「老天鵝娛樂」貼出改編MV「憨智回頭」大酸，今天親自留言盼「請益」。（記者簡榮豐攝）

2018-08-12 19:16

〔即時新聞／綜合報導〕臉書粉絲專頁「老天鵝娛樂」昨（11）日貼出1部改編MV「憨智回頭」，大酸民進黨台北市長參選人姚文智，引發廣大網友熱議，笑稱「經典之作」；姚文智今（12）日下午5點49分留言，稱「希望能有機會當面跟您請益」，但目前未獲版主回應。

姚文智使用競選臉書帳號「姚文智翻台北」向「老天鵝娛樂」留言指出，「這個片子我看到了。製作團隊的創意真的令我佩服。我說過，最該反省的是我自己。謝謝你們讓我成長，希望能有機會當面跟您請益，不知道能不能去拜訪你？」。

截至晚間7點，姚文智的留言有9人按讚、2人按驚嘆、1人按大笑，但沒有任何網友在底下接話，「老天鵝娛樂」臉書粉專經營團隊也沒有回應；但有網友在該影片的新聞連結下留言質疑姚文智並非真的認為影片有趣，「有趣個屁，我去翻台北留言說我聽到歌哭了結果被封鎖」。

「老天鵝娛樂」昨（11）日貼出該支KUSO影片，使用「茄子蛋」樂團名曲《浪子回頭》加以改編，並在加進許多黨派人士演奏樂器的片段，還有姚文智個人曾發佈的競選廣告，以及造勢場合的新聞畫面剪輯，目前該影片有1743則留言，4838則分享，觀看次數高達44萬次。

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