馬英九稱藍營今年打贏才有2020 律師猜他想說的是......

前總統馬英九（中）今日上午抵達桃園市忠貞市場，為國民黨提名桃園市長參選人陳學聖（右）加油打氣。（記者李容萍攝）

2018-08-12 18:48

〔即時新聞／綜合報導〕前總統馬英九今（12）日替桃園市長參選人陳學聖輔選，並稱國民黨打贏2018年9合1大選，才有望競逐2020年總統大選，律師黃帝穎認為，馬英九沒說出口的是「沒有2018，沒有2020，三中案恐被判刑」。

黃帝穎在臉書上指出，除了內亂罪與外患罪之外，總統職能夠擁有憲法保障的「總統刑事豁免權」，而馬英九所涉及的三中案屬於「3年以上、10年以下」或「7年以上」有期徒刑的「特別背信罪」，而目前該案件發展對馬而言有「高度判刑風險」。

黃帝穎提到，馬英九賣力替黨內參選人輔選，希望國民黨能打贏2018年選戰，如此一來才有機會角逐2020年總統大位，藉此平息三中案引發的政途危機，馬英九在輔選時沒提到的事情是「勝選才能從三中案脫身」，也才能免受被法院判刑的可能性。

馬英九今天替陳學聖輔選時表示，國民黨是在野黨，沒有分裂的本錢，2018選舉對國民黨來說關係重大，一定要打贏這場選戰，2020年才有機會，所以他會全力的輔選黨提名的候選人，不管天涯海角，只要有人找他也一定會來。

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