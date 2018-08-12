獄中讀過這本書... 陳水扁：獨立才是台灣人的活路

2018-08-12 19:08

〔即時新聞／綜合報導〕前總統陳水扁今日透過臉書專頁「陳水扁新勇哥物語」表示，他在10日特別與《被出賣的台灣》的中文譯者陳榮成博士見面，之後有感而發地認為，「台灣獨立才是台灣人的活路」。

前總統陳水扁今日早上透過臉書專頁「陳水扁新勇哥物語」，抒發他8月10日與《被出賣的台灣》的中文譯者陳榮成見面後的感想，陳水扁提到，他在2008年於獄中讀完這本著作之後，就有「我們要做台灣的主人，不做中國的奴隸。做不成台灣人，只能做中國奴，我寧願死掉」的心情寫照，而他現在更想再次跟台灣人說，「台灣獨立才是台灣人的活路」。

陳水扁認為，在1895年台灣就有被中國出賣的例子，1973年越南也曾經被美國出賣，「台灣人再不覺醒，很快地，台灣也會被出賣，被馬英九出賣，被中國國民黨出賣，被美國出賣？」他更強調，由於台獨對美國而言並非國家利益，所以2004年時任美國亞太助理國務卿就曾公開表示，「美國『不支持台灣獨立』或片面改變台海現狀的行動，而且此一現狀是否改變係『由美國定義』（as we define it）」。

《被出賣的台灣》是由二二八事件時擔任美國駐台北領事館副領事的柯喬治（George Kerr）所著作，1965年在美國出版，1974年由陳榮成譯成中文版，但2003年才在台灣正式出版。

陳水扁表示，這本書影響了相當多1970年代的海外留學生，讓他們回台後接連投入台獨運動。