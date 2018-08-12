追回「黨職併公職」溢領2億退休金 行政執行署將強制執行

2018-08-12 21:10

〔即時新聞／綜合報導〕銓敘部限期追討220名退休人員「黨職併公職」溢領退休金，總計約2億1932萬元，限於8月10日前返還國庫。銓敘部官員透露，最快將會於明天（13日）盤點，未依規定繳交者，一律移請行政執行署強制執行。

根據《蘋果新聞》報導，銓敘部官員說，依《公職人員年資併社團專職人員年資計發退離給與處理條例》，銓敘部將會在下個會期向立法院提出相關執行報告，並把內容公布在網站上。對於強制執行之事，法務部政務次長陳明堂僅簡單表示，一切依法處理，而行政執行署台北分署主任行政執行官鍾志正表示，當執行署一收到，便按合法程序執行。

鍾志正表示，當行政執行署收到相關機關移送的案件，審查通過後，便能依法查扣當事人的財產，基於便民，會依照個別案件的情形、金額大小區分。金額大的案件，行政執行署先審查案件是否合法，確認合法，便會根據移送機關及國稅局提供的財產資料，進行財產的查扣或查封，並同步通知當事人，日後再執行拍賣完成追討程序。金額小的，則會通知當事人在期限繳納，若未在期限繳納，就會直接查扣或查封財產。

根據銓敘部資料，公務人員部分溢領金額約1億8387萬元，政務人員部分溢領金額約3545萬元，總計金額約2億1932萬元。其中17名「黨職併公職」政務官，金額最高的前三名為前監委黃肇珩溢領543萬元、王能章溢領495萬元、關中溢領351萬元。此外、外交部前發言人冷若水溢領241萬元、總統府前副秘書長黃正雄溢領227萬元、前司法院長施啟揚溢領224萬元、前僑委會委員長焦仁溢領220萬元、前監察院院長陳履安溢領122萬元。