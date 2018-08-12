陳其邁提出「左營大車站計畫」 打造新門戶

陳其邁再度於左營舉辦「傾聽之旅」，湧入數百名支持者。（記者葛祐豪翻攝）

2018-08-12 19:39

〔記者葛祐豪／高雄報導〕民進黨高雄市長參選人陳其邁今天再度於左營舉辦「傾聽之旅」，湧入數百名支持者，陳其邁提出「左營大車站計畫」，以高鐵車站為核心，規劃設置金融科技園區、科技育成中心等，並引進大型百貨公司和旅社。

與會的立委劉世芳表示，陳其邁對於「老人共餐計畫」、「新台17線」及「見城計畫」等活絡左營的計畫，都相當支持，她近期也將邀請陳其邁與國防部，共同商討新台17線南端動工時程。

陳其邁致詞時感性的説，30歲第一次選立委時，選區就是左營，當年一步一腳印，走過大街小巷，左營是他認識高雄的第一個窗口，加上住在這裏超過20多年，是「道道地地的左營人」。

陳其邁指出，在民進黨執政下，左營的進步有目共睹，未來要在高雄市政府奠定的良好基礎上，加速規劃及推動「左營大車站」計畫，以左營高鐵車站為核心，規劃金融科技園區、科技育成中心，鼓勵國際企業進駐，引進大型百貨公司和品牌旅館，要讓左營高鐵站媲美台北南港、日本新宿，成為高雄新門戶。

陳其邁也說，中油五輕遷廠後，將有超過260公頃土地可供開發，他會與中油商討，將企業總部大樓遷至中油五輕廠區，並設立社會住宅。

陳其邁強調，左營要繁榮，交通要做好，未來會加速闢建總經費32億7千萬的新台17線，讓來自茄萣、永安、彌陀、梓官等海線地區的民眾，15分鐘就能抵達左營，體驗左營的特色景點。

陳其邁表示，不久前，參與新下里老人共餐活動，深深感受讓長輩得到最好的照顧，就是要從社區做起，他並打趣說，「20年後也要一起來共餐」。他會規劃將現有的254個社區關懷據點擴充到500多個，把社區長照、醫療服務做好，給長輩最好的照顧。