中國僑民擬抗議？ 陳菊：總統出訪是國家的自然行為

蔡英文總統（左）12日下午率團出訪巴拉圭及貝里斯二友邦；總統府秘書長陳菊（右）也將同機到美國訪問。（記者朱沛雄攝）

2018-08-12 17:41

〔特派記者蘇永耀／隨行報導〕總統蔡英文今日率團出訪，首度隨總統出訪的總統府秘書長陳菊在專機上說，將繼續留在美國會晤僑界，對於中國發動僑民揚言抗議，陳菊說，總統代表台灣訪問，這是國家的自然行為，對中國僑民不同聲音予以尊重。

總統這次出訪巴拉圭及貝里斯，並過境美國洛杉磯及休士頓兩城市。

對於在美國的行程，陳菊說，在洛杉磯停留後，會到舊金山、鹽湖城、鳳凰城，再到休士頓與總統訪團會合，在美國停留期間主要是與僑胞見面溝通並表達感謝，同時也報告這兩年多，政府在辛苦努力改革過程所遭遇困難，以及做了哪些努力。

被問到此行是否與年底投票有關？陳菊說，這並沒什麼關係，但如果僑胞願意回來投票她也很高興。尤其對於選舉剩下不到100日，她也願意對所瞭解向僑胞進行報告。

針對中國動員在美僑民在蔡總統過境美國期間進行抗議，陳菊回答說，她不理解有這樣的抗議，蔡總統代表台灣到巴拉圭向新任總統祝賀，這是國家自然行為，也是應該的。

她強調，如果中國僑民因為對蔡總統不夠理解，或因為對蔡總統所表達的意義而有不同的意見，基於自由民主多元價值，我們認為這是民主的過程，也是民主必要的容忍，會以平常心面對。