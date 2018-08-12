雙徐苗栗縣長之爭 頭份停車塔成首波戰場

苗栗縣長寶座雙徐對決，徐定禎（右）文宣直指徐耀昌（左）建設的頭份立體停車場為錯誤決策。（記者鄭名翔攝）

2018-08-12 18:27

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕年底百里侯之爭，現任苗栗縣長徐耀昌對決頭份市長徐定禎態勢明朗，而「雙子星」立體停車場為早年徐耀昌擔任頭份鎮長的重要政績，如今面臨遭拆命運，也成為雙方陣營文宣攻防焦點。徐定禎直批錯誤決策造成公共造產虧損連連，不得不拆除；徐耀昌則回擊，當年時空背景不同，且為配合中央政策，強調「勿為拆而拆」。

徐定禎最新文宣直指，機械式立體停車場曾為徐耀昌引以為傲的政績，但營運以來，每天進出車輛不到20輛，年營業額約40萬元，但維護費用卻逾50萬元，年年入不敷出，既無法解決停車需求，現更淪為蚊子館，徒占市中心珍貴土地，證明當時的決策是已失敗收場

但徐耀昌反擊，當年蓋停車場是配合中央推行「一鄉鎮一停車場」政策，經費由內政部營建署撥給，並未浪費鎮庫經費，且17年前與現今時空環境背景不同，政策應有延續性，不應全盤否定。徐耀昌更直指，部分市民代表對拆除尚有異議，呼籲不要因選戰到了，就為拆而拆。

頭份市公所則強調，公務員遵守行政中立原則，拆除是為市政考量，與選舉無關，盼外界勿抹煞公務員的努力。