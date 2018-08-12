誤指台中今紫爆？ 卓冠廷：盧秀燕用錯誤資訊騙選票

台中市今天部分地區空氣品質不理想，對敏感族群不健康，但還不到紫爆的程度。圖為環保署台中西屯空氣品質測站外今天傍晚的情景。（擷取自環保署空氣品質監測網）

2018-08-12 18:06

〔記者黃鐘山／台中報導〕立委盧秀燕在臉書指稱，台中市今天多處空氣品質達紫爆。台中市政府新聞局長卓冠廷回擊說，今天空品為黃燈至橘燈等級，並未出現紫爆，上個月亦無她所指連續5天紫爆的狀況，呼籲盧不要一再誤導民眾，製造恐慌，騙取選票。

盧秀燕在臉書說，每次蔡英文總統來台中助選，盛讚林佳龍市長把空氣變好，前腳離開，次日台中空氣就變糟。上個月蔡總統來幫林佳龍助選後，台中空汚連續紫爆5天。今天台中空汚更嚴重，許多地方都紫爆。

卓冠廷表示，根環保署資料，今日因受低壓帶及魔羯颱風外圍環流影響，西半部風場微弱，擴散條件不佳，中彰投地區空品達橘燈提醒等級。環保署的空品測站資料則顯示，今日PM2.5濃度無一測站達到71微克紫爆程度，上個月更無5天連續紫爆情形。

卓冠廷又說，市長林佳龍透過各種作為，希望讓台中空氣污染改善，但盧秀燕一再透過臉書發布錯誤資訊，嚴重誤導民眾，市民絕不會容許特定政治人物持續用錯誤資訊製造社會恐慌，來達到政治目的，這樣的做法實在不可取，也令人遺憾。

卓冠廷表示，台中103年上半年的PM2.5平均值為每立方米28.9微克、紫爆天數為50天，林市長上任後積極推動各項創新空污防制策略，今年上半年PM2.5平均值降至每立方米20.9微克，紫爆天數也降至10天，雙雙創下近8年來新低。

卓冠廷強調，市府努力從汰換燃油鍋爐、刪減台中火力發電廠500萬噸燃煤許可量等政策著手，逐步改善空氣品質。市府會持續努力，並因應不同氣候狀況啟動應變措施，讓台中空品越持續進步。