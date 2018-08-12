蔡英文「同慶之旅」啟程：沒人能抹滅台灣的存在

蔡英文總統（右二）12日下午展開「同慶之旅」，率團出訪巴拉圭及貝里斯二友邦。行前在桃園機場發表簡短談話中表示，帶領台灣走出去拓展外交空間，是身為總統的責任，走出去就是要讓全世界看到台灣，看到我們的國家及人民對民主自由的堅持，「只要我們堅定，就沒有人可以抹滅台灣的存在」。（記者朱沛雄攝）

2018-08-12 17:05

〔記者朱沛雄／桃園機場報導〕蔡英文總統今日下午率團前往出訪巴拉圭及貝里斯二友邦，行前在桃園機場發表簡短談話中表示，帶領台灣走出去拓展外交空間，是身為總統的責任，走出去就是要讓全世界看到台灣，看到我們的國家及人民對民主自由的堅持，「只要我們堅定，就沒有人可以抹滅台灣的存在」。

蔡英文總統下午展開「同慶之旅」，並在桃園機場發表簡短談話，蔡英文說，「等一下我們就要前往我們的友邦巴拉圭及貝里斯進行國是訪問，這次出訪的名稱是『同慶之旅』，我將代表中華民國及台灣人民參加巴拉圭新任總統阿布鐸（Mario Abdo Benitez）就職典禮，表達對巴拉圭人民的祝福。」

蔡英文表示，這次出訪也會前往貝里斯，和該國的政要會面，並為離家萬里、替台灣拚外交的夥伴們加油打氣。蔡英文說，帶領台灣走出去拓展外交空間，是身為總統的責任，「走出去就是要讓全世界看到台灣，看到我們的國家及人民對民主自由的堅持，只要我們堅定，就沒有人可以抹滅台灣的存在」。

蔡英文指出，希望透過這次的出訪，向世界傳達三個重要的訊息。第一，我們要感謝友邦對於台灣的相挺，透過出訪我們不僅要向友邦表達祝賀，也要對他們長期支持台灣的國際參與表達感謝。她強調，「秘書長陳菊將與我一起出發，我們會在美國過境的時候，和一些老朋友見面，在我出發前往巴拉圭的時候，陳菊將繼續留在美國，並與僑界互動。我請陳秘書長要透過這次的機會，要感謝美國各界對台灣的支持，特別許多台美人長期支持台灣，甚至促成國際企業在台灣的投資，對台灣的經濟發展有很大的貢獻。」

第二個訊息是我們要堅定地走出去拓展外交空間，蔡總統說，台灣的外交處境確實艱難，但台灣人從不因艱難而卻步，每一次的打擊只會成為下一次突破的動力，「走出去就是我們的海洋性格，客服萬難就是台灣精神，因此不管壓力再大，都不可能封鎖台灣人走向世界的心願」，這趟出訪也會持續以踏實外交、互助互惠的精神，鞏固與邦交國的邦誼，同時也要感謝美國，在這一次出訪過境上的安排給相當的方便及禮遇，在過境的時間，會代表台灣向一些朋友表達感謝。

蔡英文說，第三個訊息就是我們會持續壯大台灣，堅守民主自由的價值。蔡英文表示，壯大台灣是不變的施政方向，在她出訪的這段期間，請執政團隊持續推動政務，保持國家穩健前進的腳步，她要責成國防部及全體國軍弟兄姊妹，務必保持高度的警戒守護國家安全，國家安全交給國軍我非常的有信心。

蔡英文指出，每一次出訪我們都努力告訴全世界，台灣的自由民主的可貴，以及台灣願意在區域和平穩定上，為國際社會盡多一些努力，這就是台灣人要展現給世界的友誼，守護台灣就是守護自由民主價值，是我們要傳達給世界的重要訊息。

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