網製諷「憨智回頭」 姚文智籲：花一杯咖啡時間了解「憨人」

2018-08-12 15:50

〔記者周彥妤／台北報導〕臉書粉絲專頁「老天鵝娛樂」昨貼出一部改編MV「憨智回頭」，以民進黨台北市長參選人姚文智為主角，嘲諷選情低迷，姚文智今上午說，年輕世代有創意對國家是好事，自己也覺得滿有趣，不過影片對自己似乎不太了解，但互相挖苦無傷大雅；他下午再說，的確是「憨人在做」，「憨人」想要改變台北，下了很多苦功，盼外界花一杯咖啡時間，了解他提出的諸多政見。

姚文智今天下午出席Summer dreams夢想親子音樂會，會前受訪記者再問到「憨智回頭」MV，他說，尊重網友創意，但他的確是「憨人在做」，「憨人」想要改變台北，下了很多苦功，付出很多心力，過去提出很多政見，舉凡skyline計畫、第二胎國家養、混居型社會住宅及青年租屋券，這些都是短中長期下，針對目前市政弊端提出負責任的解決方案，不過都遭嚴重扭曲，盼外界花一杯咖啡的時間，了解他的政策主張，再對此提出評價。

姚文智也說，競選總部規畫10月成立，目前競選辦公室運作如火如荼進行，現在也有使用共享辦公空間，也有用朋友借來的辦公室，就像台灣中小企業一樣，在可用的資源裡面，先架構聯繫的網絡，密切溝通，我們也會成立比較集中的辦公室，自己也找了很多不同據點，這些都跟後援會或競選總部不一樣，這是一個匯集各方力量、精簡各項資源，盼發揮最大效益，盡力不要花大錢的選舉。