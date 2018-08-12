改設族群事務委員會 高思博：將設新住民事務科

2018-08-12 15:20

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市政府目前設有一級單位民族事務委員會，負責客家、原住民及西拉雅族的業務。國民黨台南市長參選人高思博今天表示，未來他當選後，將改制成立「族群事務委員會」，下設「新住民事務科」設置新住民服務會館，讓新住民能夠安心融入台南，新台灣之子在台南也才能得到最好的照顧。

繼提出「客家事務委員會」的構想後，高思博今天進一步規劃改制成立「族群事務委員會」，以深化西拉雅原住民文化振興與保存，並於族群事務委員會下設新住民事務科，統籌跨局處新住民事務協調工作。

高思博表示，六都中唯獨台南沒有原民局、客家局，僅設「民族事務委員會」統籌所有族群政策，但根據107年台南市人口資料顯示，台南巿人口189萬人，客家為11萬2000人，原住民為7801人佔全市的0.4%，而新住民人口數則已經超過原住民，來到3萬3525人，對於這麼多的外來人口竟然沒有專責服務單位，執政者只用口水服務，實在是相當不可思議的一件事。

高思博說，新住民要融入台灣社會，需要經歷許多關卡跟障礙，民眾應該要有同理心去接納他們，台南需要有一套新住民政策，把台南打造成新住民友善城市，才能加速融合成一個新的社會、一個大家庭，讓下一代都能成為這個社會重要的支柱。

高思博表示，除了成立新住民法律扶助、職場安全、人身住居安全、社會支持等服務及權益諮詢單一窗口，配置專業人員擴駐點大服務，另外要活化閒置公有空間，設置新住民服務會館，讓新住民能夠安心融入台南、培養營生顧家能力，期許新台灣之子在台南能得到最好的照顧。