酒駕協會嗆退選 阿童：反省整理思緒中

2018-08-12 14:26

〔記者郭安家／台北報導〕中正、萬華區北市議員童仲彥去年底還在臉書分享家暴案後戒酒心得，「滴酒不沾很簡單」、「我現在不喝就是不喝，我不怕大家笑我俗仔！」，豈料昨天凌晨在基隆市酒駕自撞民眾車輛，今上午台灣酒駕防制協會會秘書長林美娜、社民黨該區議員參選人許菡芸強烈譴責呼籲童退選，兩人明將拜會議長吳碧珠要求提交台北市議會紀律委員會嚴懲，取消童日後質詢的權利；對此，童僅回應，反省並整理思緒中。

不少網友原本看好童仲彥推動林森北路性專區合法化，形象由黑洗白。但昨天凌晨2點半在基隆光華隧道口自撞、酒測值為每公升0.52毫克，宣稱喝2瓶啤酒，被以公共危險罪移送法辦；網友紛紛譴責童，表示無法支持酒駕，並形容「酒駕是社會死刑」，也有人嘆性專區沒了。

許菡芸與林美娜上午也至童仲彥萬華區服務處抗議，高喊「全民開除酒駕議員」及「童仲彥退選」口號。林表示，童仲彥向社會大眾道歉的方式就是退出參選下一屆台北市議員，並呼籲全民應讓酒駕者懲罰代價極大化，不應拘限法律規定；林說，不論實際喝多少酒或是酒測值數字多少，只要酒駕肇事就毫無理由博取公民同情和諒解。

許菡芸表示，過去有家暴紀錄的童仲彥仍犯下酒駕的嚴重錯誤，根本是罔顧市民安全；她明天將與林美娜到台北市議會拜會議長吳碧珠，希望將童仲彥移送市議會紀律委員會進行最嚴重懲處，取消童日後出席議會質詢的權利。

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