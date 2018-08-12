促轉會訪3處不義遺址 「安康接待室」最肅殺

行政院促轉會8月7日首度踏入白色恐怖時代駭人聽聞的調查局「安康接待室」。圖為新店「安康接待室」。（資料照）

2018-08-12 12:00

〔記者陳鈺馥／台北報導〕為調查全台不義遺址現狀，行政院促轉會8月7日首度踏入白色恐怖時代駭人聽聞的調查局「安康接待室」、警備總部「台灣仁愛教育實驗所」（今為新北市後備指揮部），並再度造訪位於新店的「國防部軍人監獄」（今為矯正署新店戒治所），未來擬全面保存原貌完整的「安康接待室」，見證白色恐怖時代歷史。

促轉會委員強調，當年由調查局及警總分管共治的「安康接待室」，現在是調查局倉庫，沒有實際在使用，全區仍保留白色恐怖時代的威權空間場域，建築物雖然年久失滲水，結構還是很堅固，未來擬規劃成人權文化園區保留。

據轉述，安康招待室」有4大區域，當天促轉會一行人先至調查局新店本部聽取簡報後，隨後在調查局人員帶領下，驅車前往「安康接待室」會勘，踏入塵封數十年的生人禁地，促轉會委員先視察調查局特務負責偵訊的「工作區」，該區空間仍完整保留。

一行人也前往調查局特務辦公的「生活區」，由調查局人員以螺絲起子撬開已封死的入口，另外也進入警總當年管理政治犯的「休養區」，該區設有押房，房間內還有過去法醫放置泡著福馬林大體的整排鐵櫃，大體則在數年前由調查局移至他處，「休養區內」部房間大小有別，氣氛陰森恐怖。

促轉會也發現，警總與調查局辦公交接的「陰陽門」仍然保留，過去警總在「安康接待室」設有「警備總部軍法處軍事看守所安康分所」，並設立自己崗哨戒護，諸多白色恐怖時代建物都還存在。

據描述，座落於新店安坑山區的「安康接待室」，院區依山勢興建，早年為荒郊野外之地，民眾遭調查局帶走後押至此偵訊，被「招待」刑求大餐，在資訊不流通的社會，外界也不得而知。部分口述史提及的被刑求「地下室」場所，促轉會當天勘查則發現，其實不是真的「地下室」，是依山勢往下走地形上有一房間。

此外，在促轉會主委黃煌雄帶隊下，8月7日再度二訪原國防部新店軍人監獄，參觀過去關押政治犯的「信監」牢房，該處仍保存白色恐怖時代樣貌，過去高聳圍牆及崗哨仍然存在，更附設一處龍泉刑場。

據了解，促轉會當天也前往位於新北市土城的國防部「新北市後備指揮部」營區，據促轉會調查，此地原為「台灣仁愛教育實驗所」，為民間俗稱的「政治犯洗腦所」，被蔣家政權判刑入學，至少3年感訓教育起跳。

促轉會委員表示，當年「仁教所」建築物已不存在，內部外觀與往昔有很大改變，根據軍方說法目前建築物為晚近改建的，甚至在此服役的軍人，都不知此地以前是專門關押政治犯的場所。

據悉，包含總統府秘書長陳菊、前副總統呂秀蓮都曾「入學」接受感訓，促轉會當天辨識空間地景，有看見一棵大樹，但無法確定是否為口述史中，呂秀蓮在放風時休憩的那一棵大樹，比對模糊藍晒圖今昔差異著實過大，促轉會有意規劃未來與在「仁教所」生活過的政治受難者，一起重返舊地，更精確還原整個白色恐怖時代記憶。