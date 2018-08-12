申復東亞青運 林佳龍：中市另同步籌辦明年8月國際賽

申復東亞青運，林佳龍：中市同步另籌辦明年8月國際賽。（記者蘇孟娟攝）

2018-08-12 11:52

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市明年東亞青年運動會主辦權遭中共強制取消，台中市長林佳龍指出，目前盡全力申復中，市府另已同步規劃明年8月邀請國際青年朋友到台灣舉辦國際運動會，盼提供舞台給青年運動選手，展現運動成績。

台中2018傳統武術博覽會今日在大新國小舉辦功夫表演、武術觀摩等，林佳龍出席開幕儀式，肯定武術不僅強身，更帶來和平。

林佳龍指出，傳統武術兼具武藝與武德，不是要比誰的拳頭大，而是自我防衛，希望帶來和平，同時也藉此運動強身、修身養性，可說是一門博大精深的學問，市府也支持學校推廣傳統武術。

林佳龍說，2019東亞青運原也納入武術競技，卻受到政治因素影響而取消，令人遺憾，他強調，市府將盡全力籌辦大型運動會，不能讓年輕選手因此失去比賽的機會。

林佳龍說，目前東亞青年運動會正在申復中，但申復時程與結果無法預料，市府同步正朝明年8月照常舉辦國際運動會的目標前進，已與行政院體育署、中華奧會討論過，時間約莫在亞運過後。

林佳龍說，最好是恢復東亞青年運動會，若沒有仍將透過全國的力量，邀請國際青年朋友來台灣進行一場國際運動會，目前還在研議中，請青年選手放心，繼續練習，市府一定會提供舞台，讓大家展現最好的運動成績。