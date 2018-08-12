誇柯競辦海選發言人 柯P：跟我年輕時候一樣帥

柯文哲競選辦公室12日舉行記者會，公佈海選方式挑選出的發言人楊笙（左2）及蔡峻維（右2），加入柯市長連任競選團隊。（記者方賓照攝）

2018-08-12 11:44

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲積極拚連任，上月舉辦海選後，今公布兩位海選發言人，分別為曾任台大實習醫師的楊笙，及都發局聘用幫工程司蔡峻維，兩人都是年輕的8年級生，加上林筱淇、林昆鋒，柯P發言人戰隊正式成形。

柯文哲今早特地在行程中抽空「路過」前來替兩人打氣，柯苦笑坦言，海選還是有風險，可能上CALL IN節目兩、三下就被周玉蔻幹掉，雖有失敗風險，但如果不是那麼計較世俗的成功失敗，願給年輕人一個機會，也是給台灣人一個機會。

柯文哲表示，但這就像他認為募款錢夠了就好，錢募一大堆就開始做壞事了，希望把每次選舉是當作台灣政治的示範，總要有人勇敢去示範。

有媒體問柯文哲對這兩位發言人有何感覺？柯笑稱「我是覺得很帥」，並隨即補上一句「跟我年輕時候一樣帥」，不過之前並不認識。

聽到楊笙是他的台大學弟，柯秒問是否有上過他的課、有沒有被當掉？楊笙笑回「沒有」。至於對這兩位新科發言人有何期待，要不要傳授如何打敗周玉蔻秘訣？柯則笑說「只要沒有被殲滅就好了」。