柯競辦新科發言人曝光 柯P憂：三兩下就被周玉蔻幹掉

柯文哲競選辦公室發言人專題，左起蔡峻維、楊笙。（記者方賓照攝）

2018-08-12 11:49

〔記者沈佩瑤／台北報導〕年底市長選戰激烈，台北市長柯文哲以海選方式招募競選團隊成員，兩位八年級海選發言人今曝光，分別為畢業自政治大學的蔡峻維、以及柯P學弟、台大醫學系的楊笙。市長柯文哲今也以「路過」方式為兩位新科發言人加油打氣，笑稱海選的風險就是不知道會不會上政論節目，三兩下就被周玉蔻幹掉了，但也勉勵「沒有被殲滅就好」。

柯文哲競選辦公室7月14日起舉辦海選，收到近三百封履歷應徵發言人一職，其中16人進入第二階段，最後由蔡峻維、楊笙脫穎而出。

蔡峻維25歲，政大中文系、輔修地政系，曾在北市府都市更新處、都市發展局擔任約聘幫工工程司。他說參加海選是想用公務員的角度講述公共政策，可跟民眾第一線溝通，畢竟他過去工作就是與民眾談論公宅等政策，他喜歡柯市長很親民率直個性，比起很多長官多一分率真也沒有架子，現階段先進入柯辦團隊，等選戰結束後再規劃下一步。

26歲的楊笙為柯P學弟，在台大醫學系畢業後，曾擔任補習班講師與台大實習醫師，他說因女友鼓勵他參加海選，以前他很喜歡說服別人，但後來發現要理解對方想法才能說服他人，這是一項技能也需要訓練，他深受柯市長的「心存善念、盡力而為」的理念感動，過往對政治想像都是選舉拚得你死我活，但柯市長把選舉是發展理念、改變台北。不過他也強調，未來還是會回去當醫師。

此外，市長室發言人林昆鋒今也宣布已口頭請辭市長室發言人身份，預計自九月起轉任柯文哲競選辦公室，加上林筱淇，生力軍蔡峻維、楊笙，柯辦競選總部發言人團隊將正式成形。林昆鋒形容就像灌籃高手，柯文哲是安西教練，「這次加入櫻木花道跟流川楓兩位一年級新生，要拿下台北勝利」。