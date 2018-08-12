柯文哲公布競辦海選發言人 姚文智籲「不要有錯部署扛下」

柯文哲今天公布競選辦公室海選發言人，皆為年輕生力軍；姚文智說，重點是要讓年輕人盡情發揮，「不要有錯部署扛，有功長官攔」。（記者周彥妤攝）

2018-08-12 11:26

〔記者周彥妤／台北報導〕年底台北市長選戰倒數4個月，台北市長柯文哲今天公布競選辦公室海選發言人，皆為年輕生力軍。民進黨台北市長參選人姚文智說，年輕人參與政治很好，但重點是要讓他們盡情發揮，「不要有錯部署扛，有功長官攔」，「長官要注意這件事」。

姚文智今天上午前往大安區成功市場拜票，行前受訪談到黨籍選區議員幾乎到齊，獨缺近日閃辭姚文智競選執行總幹事的議員阮昭雄，外界解讀是「跳船」；姚表示，阮有告訴他，人在南投參加防災受訓。

對於柯文哲今天公布競選辦公室海選發言人，都是年輕世代；姚文智說，年輕人參與政治很好，我們也還有很多，重點還是....；談到此時，姚一時語塞，表示算了不願多談，現場記者追問，姚說，重點還是要讓年輕人盡情發揮，長官要扛起所有責任，不要有錯部署扛、有功自己攔，長官要注意這件事。

有記者問，傳出很多民進黨籍里長要用無黨籍參選，是否會擔心是「母雞不給力」？姚文智說，其實這是選區常態。

談到競選總部的進度，姚文智說，本來就規畫在10月，詳細時間會再對外公布；至於與議員高嘉瑜碰面的時間，姚說，訂好會跟大家通知。

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