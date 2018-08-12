爆出登革熱疫情1個月後 朱立倫率隊視察新莊消毒

新北市長朱立倫聆聽協助防疫工作的台北市立大學地球環境暨生物資源學系副教授黃基森解釋防疫措施。（記者陳心瑜攝）

2018-08-12 10:48

〔記者陳心瑜／新北報導〕新北市新莊區近一個月來出現9例登革熱本土案例，新北市長朱立倫今天早上與疾管署副署長莊人祥、新北市府各局處首長至新莊建安里視察消毒情形，媒體詢問為何直到新莊進行第5次消毒才視察？朱立倫回應，新莊從7月10日第一例本土登革熱確診後，就進行全區的大掃除，期間的進度都有掌握，希望每戶、每個巷道，任何產生孳生源的地方都能清除。

對於民進黨立委段宜康日前針對新北登革熱疫情，在臉書開炮並建議「新北市長朱立倫親自帶隊，參加疾管署的登革熱防疫會議」，是否有此打算？朱立倫則望向一旁的疾管副署長莊人祥，表示疾管副署長和同仁都在一起努力。

朱立倫更表示，不但是新莊區的84里，全新北都要進行大掃除，更提及台南的「慘痛經驗」，表示要記取3年前南部登革熱疫情爆發4萬多例、造成200多人死亡的慘痛經驗，表示「不管幾例，都要做好防疫工作。」

至於是否會到出現6例的瓊林里視察？朱立倫回應，全市都在巡查，不只針對一個里、而是一個區域，而確診案例所在的瓊林、建安和興漢更是巡查熱點，針對路面、地下室、側溝或屋頂的天溝，任何可能孳生點通通都要清除完畢。

由於新北衛生局長林奇宏日前指新北疫情「沒有失控」，朱立倫回應，由疾管署回應較適合。