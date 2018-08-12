李登輝鼓勵柯P選總統？ 姚立明分析柯陣營有這目的...

台北市長柯文哲（中。）圖為柯文哲競選辦公室12日舉行記者會，公佈海選方式挑選出的發言人楊笙（左）及蔡峻維（右），加入柯市長連任競選團隊。（記者方賓照攝）

2018-08-12 11:32

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲日前拜會前總統李登輝，傳出李登輝鼓勵柯可以選總統，消息一出引起外界討論。對此柯文哲受訪時笑回，「沒有啦！哪有講這種話。」而國會觀察基金會董事長姚立明則分析，柯陣營可能是想營造「有人推柯選總統」的現象。

姚立明日前在三立節目《新台灣加油》中表示，柯文哲日前密訪李登輝的談話遭人流出，有媒體報導李登輝疑似對蔡政府不滿，說出「蔡英文旁邊的人有問題」的言論，他認為李登輝辦公室主任王燕軍應出面說明清楚。姚立明分析指出，李登輝很有可能因此被柯文哲利用，因為柯陣營目前就是想利用這樣的氛圍，來塑造「有人推柯文哲選總統」的現象。

王燕軍日前出面澄清指出，李登輝並沒有說蔡英文身邊的人有問題，但沒有說明是否有推舉柯文哲選總統。

針對李登輝是否有鼓勵選總統一事，柯文哲日前受訪時表示，「沒有啦，李只開玩笑說他去大溪球場，表示去散步的年輕人都很支持自己」；至於李登輝是否有說市長選舉會支持自己？柯則回「老前輩講話都很厲害的，不會這樣講」。