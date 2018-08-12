這傳單讓他大怒！李明賢道歉稱「沒背景」反被酸爆

陳為民家中大門門把被「硬塞」李明賢的競選傳單，對此李明賢道歉，稱自己只是「沒背景的小朋友」。（圖擷取自陳為民臉書）

2018-08-12 10:50

〔即時新聞／綜合報導〕選戰尚未開打，國民黨籍港湖區議員參選人李明賢的「傳單」，卻讓藝人陳為民勃然大怒！

陳為民6日在臉書貼出一張住家大門門把被「硬塞」傳單的照片，照片中的傳單，正是李明賢競選的傳單。陳為民憤怒地說，進出大樓要透過磁卡感應，想不到競選傳單會透過門禁，直接塞到他家大門門把內，大罵「選舉還沒開始、你就先開始，讓你選上你還會守法！？」。

陳為民生氣表示：「世上最無恥的政客都在台灣」，諷刺說道「祝您高票當選！」；雖然李明賢親自留言道歉，「因為我只是沒背景的小朋友，只能靠自己選舉，要提早與選民直接接觸，才情商鄰長帶我進入大樓拜訪」，但陳為民仍不買單，回嗆「您的東西我不敢收，在地上，謝謝」。

消息被轉至PTT後，引發網友熱烈討論，酸回「笑死，沒特權還能請鄰長開門」、「掛KTM說自己沒背景？」、「沒背景能進門禁大樓，天生神力」、「沒背景 小朋友 靠自己 短短一句說了3笑話」、「KMT沒背景？44歲小朋友？」、「沒背景 所以要靠關係 WTF？」、「早就知道阿賢是幽默的人」。