傳拒組「PK小組」 丁守中：別人幫他PK感謝都來不及

國民黨主席吳敦義據說看不慣國民黨市長參選人丁守中的「佛系參選」，有意籌組PK小組每天拋議題，但遭丁拒絕。丁守中今天受訪澄清，從來不可能。他說，別人要幫他PK感謝都來不及，我怎麼可能拒絕，沒這回事。（記者鍾泓良攝）

2018-08-12 09:10

〔記者鍾泓良／台北報導〕國民黨主席吳敦義據說看不慣國民黨市長參選人丁守中的「佛系參選」，有意籌組PK小組每天拋議題，但遭丁拒絕。丁守中今天受訪澄清，從來不可能。他說，別人要幫他PK感謝都來不及，我怎麼可能拒絕，沒這回事。

而對於黨內同志，蔡正元頻頻爆料丁守中選不上，丁守中說，各方面負面批評、酸言酸語一直沒有間斷過，自己一步步向前行，相信會團結勝利成功。

至於是否蔡正元扯後腿，丁守中說，還好啦，基本上或許出於誤解或不了解，自己會全力以赴，不怕酸言酸語，被人看衰不是第一次，持續努力向前行。

丁守中今天到南港成德市場拜票，在地立委李彥秀、議員吳世正、闕枚莎，以及議員參選人游淑慧、李明賢都一起陪同。丁守中受訪表示，藍營不論是里長、議員及市長都是三位一體，「我們有沒有母雞、小雞問題，我們都是『戰鬥雞』。」

而對於對手、民進黨市長參選人姚文智最近在網路上頻被攻擊，丁說，任何參選人都會碰到各方面批評指教，有則改、無則嘉勉，當媒體問到要不要給「愛的呼呼」，丁則尷尬笑而不語，一旁人則說應該是要叫民進黨議員給「愛的呼呼」。