東奧正名公投連署衝刺 花蓮站竟遭黑衣男嗆聲干擾

民間團體發起東京奧運正名公投連署，花蓮車站前有租攤位擺設連署點，今晚卻遭反對人士干擾。（讀者提供）

2018-08-11 22:49

〔記者王錦義／花蓮報導〕民間發起的「東京奧運台灣正名公投」連署，今天下午3點到晚上8點在全國主要火車站及捷運站設置大型的實體連署點，其中，花蓮車站由台灣東社及花蓮縣甄莉關懷協會在車站入口處租攤位推動連署，今晚卻遭路過男子大聲嗆聲說：「東京奧運關我們屁事啊！」還一直大聲說話干擾活動，讓有些想連署的人不敢靠近攤位。

穿著黑衣的男子路過花蓮車站前連署攤位，開始對著工作人員一直碎念，之後就大聲說：「整天關在總統府裡面，民生不管，你們還在為台灣正名勒，東京奧運關我們屁事啊！你能進去嗎？眼前你有沒有吃飽飯、你旁邊的人有沒有吃飽飯，才是最重要的。」男子發現有人在攝影，原本要走入車站了，又回頭說：「來、來、來，拍我？」對著攝影者質疑說：「你有沒有錄到？敢PO上網的話一定法律追訴。」

花蓮市民代表胡仁順說，對方講話很大聲，現場工作人員都是女生，原本不回應，讓男子盡情發揮，但他唸了十幾分鐘，愈罵愈激動，讓有些民眾都不敢靠近攤位，他語氣還愈來愈差，工作人員覺得活動受到干擾，因而報警，但都沒有警員出現，工作人員擔心會有意外狀況發生，先拿起手機錄影存證，並非是在公共場合無故攝影；而公民投票是民主社會中展現最高民意的方式，人民有權、也應積極就重大政策表達意見，促進台灣社會的公共參與，希望社會能尊重不同意見。

台灣東社社長王敏禎說，「身為台灣人要說出自己國家的名字，竟然是那麼困難，請大家不要生活在虛空的世界，踴躍參加連署。」東奧正名就是要為台灣打開國際空間，讓將來的運動員能有尊嚴、光榮地以台灣名義參與國際賽事，整個公投的過程，對國內而言是民主的深化，但對國際來說則是看到台灣努力突破中國的封鎖。