破除挺柯流言！丁守中三合一造勢 議員里長站台互挺

國民黨台北市長參選人丁守中11日舉行里長後援會成立大會，與黨籍市議員參選人一同造勢。（記者張嘉明攝）

2018-08-11 21:39

［記者簡惠茹／台北報導］國民黨台北市長參選人丁守中今晚參加首場三合一選舉造勢晚會，該場更是丁守中首場里長後援會成立大會，晚會結合國民黨議員和里長聯合造勢，邀集30多名信義區國民黨里長參與，現場更有5名國民黨提名參選的議員參加，現場氣勢激昂，大家不斷高喊「國民黨人選高票當選、繼續連任」。

丁守中今晚出席台北市信義區西村里長嚴長生發起的「愛國團結，三合一選舉造勢晚會」，在各界不斷傳出有黨內議員、里長倒戈挺台北市長柯文哲之際，這場聯合造勢更有著破除流言蜚語的企圖心，國民黨這次在信義區提名ˊ名議員，今天共有5名國民黨議員參選人出席造勢，包含王正德、秦慧珠、徐巧芯、戴錫欽、王鴻薇合體丁守中，大家牽起手來高喊「當選」。

丁守中針對晚會有許多里長議員參與，對選情表示樂觀，他說，不管母雞還是小雞，大家都要發揮戰鬥機的精神全力以赴，里長、議員和市長三合一，基層動員輔選一起動起來，非常感謝信義區里長全力動員造勢，打勝戰台北才能翻新。

丁守中致詞時指出，里長都是民意最前線，將來擔任台北市長，會要求台北市政府各局處至少拿出十分之一預算，作為最快速回應里長基層建設的經費，這才是真正落實參與型預算，也會要求公務人員快速回應里長需求。

議員參選人王正德上台時表示，希望大家能團結，由市長帶頭、資深議員們眾星拱月，支持市長、支持議員、支持里長，希望大家都能當選全壘打。議員秦慧珠表示，這是我們信義區里長自動自發大家一起安排，丁守中是實實在在會做事的好市長，信義團結又有向心力。

議員參選人徐巧芯表示，全力團結，支持丁守中，拜託大家團結一心，支持二十多年堅守台北市為人民服務的丁守中。議員戴錫欽指出，丁守中扮演母雞角色，小雞大家一條心，今天鬼門開辦造勢，就是希望丁市長出來降魔除妖，現在妖魔當道太久，需要捍衛中華民國的丁守中來主持正義，民進黨現在是母雞踩小雞、小雞嗆母雞。

議員王鴻薇說，大家可能在電視上媒體上看到，好像有些國民黨議員里長支持柯ｐ，跟大家報告，這就是陰謀，我們一定要團結，今天站在這裡，包含所有信義區議員候選人，包含信義區提名里長，拜託大家團結做我們的後盾，把丁守中送進台北市政府，王鴻薇要大家不要被柯文哲騙，支持捍衛中華民國的丁守中。

發起造勢活動的里長嚴長生對於目前選情表示，就是要市長、議員和里長三合一，上下一心，才能打贏選戰，拉抬氣勢。