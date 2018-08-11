林佳龍批對手為選舉製造謠言 是低估台中人的智慧

[即時]林佳龍批對手為了選舉製造謠言中傷市府，是低估台中人的智慧。（記者蘇金鳳攝）

2018-08-11 19:52

〔記者蘇金鳳／台中報導〕民進黨台中市長參選人林佳龍今天在黨中央為市長及市議員參選人授旗的活動中表示，台中市進步已經發生，因此台中不能停下腳步，更不能走回頭路，但他目前遭遇許多謠言中傷，越接近選舉，越是如此，令人遺憾，也強調對手是低估台中人的智慧。

總統蔡英文今天到台中市為林佳龍參選連任市長及市議員參選人授旗，林佳龍表示，從「希望台中」到「進步台中」，台中的進步已經看得見，美好的事正在發生，但很遺憾的，也遭遇許多謠言中傷，越接近選舉，越是如此。

林佳龍表示，當綠川經歷前所未有的掀蓋整治、帶動中區生機的時候，他們說綠川流的都是自來水。當大台中山手線逐步實現、明年下環線即將完工的時後，他們說山手線還在天上飛。當梨山的水果正值盛產季節、農民歡喜收成的時候，他們說水果有被酸雨汙染。

當市府承擔過去留下的空汙，面對存在30年的火力發電廠，台中的空氣品質終於開始逐漸進步的時候，他們說空汙是現在才有，將過去興建火力發電廠的責任撇得一乾二凈。

林佳龍強調，對手以為只要訴諸這種毫不講理的抹黑，讓他們為澄清謠言奔波不停，就能拉抬他們的選情。但是，他要在這裡告訴造謠者，「你們錯了」，被這些謠言傷害最深的，是每一個因為台中的改變而重新懷抱希望的台中人，「你們的一字一句，不僅在醜化台中，也低估了台中人的智慧。」

林佳龍強調，他絕不相信，那些謠言、抹黑和謾罵，是台中人要的政治。他一路走來，即使對方訴諸負面選舉，他一向堅持，也仍將堅持，用正向方式爭取人民支持，引領城市進步

對於對手一再打空污，他表示，面對問題，是解決問題的第一步，三十年來，他是第一個真正管制台中火力發電廠的地方政府。

林佳龍表示，從今年開始，史上首次砍了中火的生煤許可量500萬公噸，也因此杜絕了中火火力全開的可能性。

同時也全國首創，推出工廠汰換重油鍋爐的補助政策，減少每間工廠99%的PM2.5排放。

這幾年空氣品質終於開始進步，PM2.5濃度年均值，也由他上任前2014年均值27微克，下降到去年的20.2微克。但我們還不滿意，反空汙不是口號，實踐才是真正的解方。

他並強調，台中不會憑空進步，也絕對不能走回頭路。他要讓台中迎向持續進步的下一個4年。

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