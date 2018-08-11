王浩宇質疑劉佑龍曾是KMT 黃國昌：那又怎樣？

黃國昌（中）回應黨員曾具藍軍身分的質疑。（記者許倬勛攝）

2018-08-11 19:03

［記者許倬勛／桃園報導］年底九合一選舉逐漸升溫，桃園市長鄭文燦受時代力量邀請參加募款餐會，不忘宣傳政績、與民眾合影，與時力黨主席黃國昌、市議員參選人簡智翔、劉佑龍同台，大讚2名參選人的認真有目共睹。黃國昌、劉祐龍也趁餐會，回應外傳「雙重黨籍」的傳聞。

時代力量昨日中午在中壢區海豐餐廳席開50桌，鄭文燦以市長身分應邀出席，在宴會中停留20分鐘，致詞時侃侃而談「三公」議題，表示時力關注的公共托兒所、公共住宅、公共運輸三大議題，與其施政重點不謀而合，希望大家能一同努力，讓桃園變得更好，台下支持民眾歡聲雷動。

鄭文燦與黃國昌互動熱絡，兩人握手致意、以學長學弟互稱，席間有說有笑，還依簡、劉兩人的特徵取綽號，笑稱愛運動的簡智翔是「桃園館長」、特戰隊出身的劉祐龍則是「中壢傘兵」，期間鄭文燦逐桌敬酒，不論拍照、握手來者不拒，現場氣氛熱烈。

黃國昌在致詞時強調，年底的選舉是時力向地方扎根的重要機會，也回應市議員王浩宇對劉祐龍過去具國民黨身分的質疑，「那又怎麼樣？」他說，打選戰應站在距離陽光最近的地方，而非躲在陰暗的角落拚命抹黑。

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