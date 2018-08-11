奇景！拔菜總部10人來抗議 50警察護送「陪散步」

大批警力護送護送拔菜總部人員，包括警官、便衣警察與制服員警，還有警專實習生，宛如陪散步。（記者張瑞楨攝）

2018-08-11 19:25

〔記者張瑞楨／台中報導〕奇景？總統蔡英文今天下午到台中市北屯區好運來洲際宴展中心，主持台中市長候選人授旗活動，全民拔菜總部約10人，搭乘兩輛宣傳車到場抗議，在管制區旁被攔下，這10人表達意見約20分鐘後離去，有趣的是，台中市警局「柔性執法」，不但款待冷飲，這10人離去時，還有約50名警察陪著走一段路，雙方宛如散步，一起走到宣傳車停車處，還不乏三線一星的分局長，乍看之下頗為怪異，市警局更派遣兩輛警車一前一後引導宣傳車離開，確認宣傳車上了高速公路，警車才完成任務返回！

全民拔菜總部兩輛宣傳車今天下午闖入管制區，立即被便衣警察發現，通知警力攔阻，警方將兩輛宣傳車引導到距離會場約600公尺處停放，同意10人在距離會場400至500公尺處的「意見表達區」抗議，但這10人都拒絕進入「意見表達區」，抗議約20分鐘後結束。

市警局派遣50名警力（包含便衣警察），陪同10名拔菜總部成員徒步到約200公尺的停車處，連二分局長高誌良也陪著走，其中，約30名穿制服的警察，跟隨在10名抗議者身邊，約10名警力在旁戒備與錄影，約10多名便衣警察則在更外圍戒備。

50名警察護送10人離開，場景乍看之下頗為怪異，這群警察也成為拔菜總部抗議者宣傳的對象，不斷告訴警察，民進黨很惡劣，蔡英文很壞，抗議者則自稱是愛國者，「愛國無罪」！

10人上車之後，二分局長高誌良還特別交代，兩輛警車，一前一後護送兩輛宣傳車離開，「要確定上了高速公路，才算是完成勤務」。

拔菜總部人員離開時，大批警力護送，宛如陪散步。（記者張瑞楨攝）

拔菜總部人員把握最後時間表達意見，大批員警在旁戒備。（記者張瑞楨攝）

兩輛警車一前一後，護送拔菜總部宣傳車（圖右）到高速公路。（記者張瑞楨攝）