東奧正名連署公投倒數 台中火車站前設攤衝刺

民眾在台中火車站前簽名連署東奧正名公投。（記者蔡淑媛攝）

2018-08-11 18:59

〔記者蔡淑媛／台中報導〕「2020東京奧運台灣正名公投」第2階段連署門檻進入倒數，台中市醫界聯盟，台灣中社等多個本土社團及時代力量紛紛辦連署衝刺，中醫盟指出，必須在8月底完成28萬份連署書，目前只有20多萬份，呼籲踴越連署，為台灣出聲，希望達到35萬份安全門檻。

中醫盟理事長蘇璧勳說，中國因為台灣連署東奧正名公投，從中做梗消取東亞青運在台中市舉辦，如此蠻橫阻擾是愚弄台灣人，因為台灣即使通過公投要求正名，仍須小英政府與中華奧委會向國際奧委會提出申請，一旦不通過，也只是延用中華台北之名，台灣年輕運動員仍能繼續比賽，因此國人應仍為自己發聲，連署公投。

前國防部長蔡明憲也在台中火車站前拿起大聲公催促連署，強調台灣人有「台灣正名，前進東奧」是權利，不要被中國打壓，就放棄基本人權，紀政當時參加國際比賽時就是代表台灣出賽；中社社長廖宜恩說，面對中國霸凌，台灣人更應勇敢站出來，用公投表示台灣是與中國不同的國家。

今天紀政也到台中市火車站為連署工作人員打氣，蘇璧勳說，昨天擺攤5個小時就累積200多張連署書，為了衝刺達到在8月底第2階段連署門檻，才能在11月24日於九合一選舉合併公投，即日起至8月20日早上9點至晚上9點都有設攤供連署。

今天連署攤位前有不少民眾簽名連署，周姓聽障人士也加入行列，他說，台灣人必須正名，台灣人更不是中國人；也有年輕人停下腳步連署，表示要表達台灣人的聲音。

時代力量北屯區參選人許皓甯今早也在大坑登山步道為東奧正名連署舉辦「奉茶簽連署活動。