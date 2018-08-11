黨產會籲關心「黨營農場」 高思博辦公室回批：居心何在

2018-08-11 19:35

〔記者邱灝唐／台南報導〕黨產會日前注意到，國民黨台南市長參選人高思博於台南白河高喊起義、顧農業，不禁呼籲高思博若順利當選，應徹查用國家土地、政治奴隸為自己黨賺錢的竹子門黨營農場。對此，高思博辦公室說，黨產會操作錯誤的歷史解讀，除了助選目的，居心何在？

黨產會調查，在1987年間被國民黨大量移轉第三人的白河竹子門農場，移轉面積高達122.36公頃，移轉當期公告現值約2600多萬元，已在去年被黨產會追徵在案，包含在8.6億元欠款中。竹子門農場是台灣省黨部經營的黨營事業，不過，依台灣省黨務報告指出，100多公頃大的土地，場長加員工才5人，國民黨當年究竟動員多少軍事犯，壓榨免費勞力替幫黨賺錢？這種二戰時期納粹用奴工的情節，沒想到也發生在1950年代的黨營事業上頭。

高思博辦公室指出，黨產會所指白河竹子門農場動員軍事奴工一事，根本是對歷史的誤解，早期台南軍事監獄所關押罪犯並非政治犯，而是軍中罪犯及社會中惡性重大如殺人、性侵的重刑犯，請黨產會明確提出所謂軍事犯、政治犯是誰？犯了哪些罪？

高思博辦公室說，監所內受刑人會極力爭取外役勞動，這樣的工作機會其實是另類「禮遇」，但黨產會打著轉型正義的大旗，掌握國家機器操作錯誤的歷史解讀，為了選舉打壓農民推廣農產，究竟是誰在傷害台灣農民？除了助選目的之外，居心何在？民進黨每到選舉慣用反中、反國民黨話術操弄仇恨、扭曲事實，更剝奪人民最重視的生計問題，金門通水是一件，白河蓮子也是再一次傷害台灣人民。