中警設「意見表達區」款待冷飲 拔菜總部怒嗆：不是來喝茶

台中市警局首設的「意見表達區」，備有凳子與冷飲，但抗議者都拒絕進入。（記者張瑞楨攝）

2018-08-11 19:14

〔記者張瑞楨／台中報導〕總統蔡英文今天下午於台中市北屯區好運來洲際宴展中心，主持台中市長候選人授旗活動，台中市警局首度設置「意見表達區」，不但設有凳子，還備有飲料，不過，包括中華民國退休警察協會總會以及全民拔蔡總部共10多名抗議者，都拒絕進入此區，還說，這個表達區距離會場400至500公尺，蔡英文看不到也聽不到，反嗆「我們不是來喝茶」，一度高聲怒嗆警察，警方也不強硬要求他們進入，只派遣警力築成人牆，防止他們化整為零進入會場。

「意見表達區」設了兩處，距離會場約400至500公尺，分別位於崇德路三段與崇德十八路口，以及崇德路三段與崇德十九路口，今天下午4點，中華民國退休警察人員協會約5、6人，帶著喇叭麥克風企圖進入管制區，被員警攔下，軟硬兼施帶往「意見表達區」，警方並禁止抗議的退休警察使用麥克風，帶領抗議的退警總會執行秘書陳志傑相當不高興，他認為縱使不讓總統蔡英文聽到抗議之聲，他也有權利讓民眾聽到他們的意見。

不過，陳志傑也說，他知道設置意見表達區，禁止使用擴音器，都不是中市警局的意思，是國安局指使中市警局這樣做，他身為退休警察，不願意為難現職警察，隨後驅車離去。

不料，退警才剛離去，全民拔蔡總部兩輛宣傳車，突然闖入管制區，被員警攔下後，約10名抗議者被帶到「意見表達區」，員警還提供冷飲，希望他們能進入「意見表達區」，卻被反嗆「我們不是來喝茶」！

約10名拔蔡總部的成員手持「祝民進黨誓死大會，死命必達」的標語，大喊「蔡英文、老母豬，下台！」，用極盡侮辱的言詞表達不滿，抗議約20多分鐘後，才由警力戒護下離去，並未發生衝突。

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拔蔡總部人員拒絕進入「意見表達區」，大聲質疑警察限制自由。（記者張瑞楨攝）

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