政大總圖蔣介石銅像遷走了 改放華興育幼院

政大遷走校內蔣介石銅像，今天宣布已改放在華興育幼院裡。（政大提供）

2018-08-11 18:30

〔記者林曉雲／台北報導〕前身是國民黨黨校的政治大學校園終於開始擺脫威權！政大今年初校務會議正式決議，遷移山下校區中正圖書館內的蔣中正銅像，推動校園轉型正義。政大校方今天宣布，根據1月校務會議作出的決議 ，已將蔣介石銅像遷移至華興育幼院。

政大校方說，中正圖書館大廳蔣中正銅像，在今年1月5日第197次校務會議決議拆除遷移，經數日整理，相關施工遷移已完成，遷移至華興育幼院，政大對此表達誠摯敬意與感謝。華興育幼院為蔣介石夫人蔣宋美齡一手創辦之教育慈善事業，收容國軍遺孤、無力教養家庭子女、失親失依以及風災、震災專案、台北市低收入戶子女等需要幫助的孩子，摯盼社會各界尊重華興育幼院維持院童受教權益與安寧生活環境之初衷，婉謝採訪。

前總統蔣介石早年實施威權統治，以領袖之姿讓自己的名字、肖像等，深入全台各校園角落，政大校內有兩座，一座設在圖書館內採坐姿，另一座放在後山穿著戎馬裝；立法院通過促進轉型正義條例，全國各地均將移除威權象徵。

政大前年起就有學生發動銅像移除運動，經抗議與程序討論之後，去年1月校方正式成立銅像處置委員會，去年9月透過投票議決，確定要遷移兩座銅像中的一座，今年1月校務會議上，再度提出銅像遷移案並票選，最後確定移走圖書館內坐姿銅像。

政大在今天新聞稿中回顧歷史指，政大自民國16年於中國南京創校，民國43年在台復校，91年歷史中，從培養國家文官，到今天成為國內首屈一指、全科綜合的頂尖大學，培育出十多萬校友，在各領域成就非凡、貢獻卓著，都需感念當初創校的遠見，以及建立這所偉大大學秉持的教育使命，為政大今天的盛景打下穩健基樁。

政大新聞稿也指，學校以黨務學校成立之初，由蔣介石為首任校長，當時著名學者暨教育家戴傳賢、丁惟汾與陳果夫等為籌備委員，並延請羅家倫、曾養甫等輔以要職。創校時，北伐革命軍所需黨政及組織領導人才是政大的學生；訓政與抗戰時，政大師生在停課及復校時期，或參與政府建置大業，或投筆從戎以熱血報國。

之後，改制為中央政治學校，丁惟汾轉任教育長，羅家倫擔任教務主任，為配合完整教育制度，積極延攬優秀教育人才。政大是在台復校的第一所國立大學，復校首位校長陳大齊以現代中國儒者風範與學養，為政大孕育濃厚學術氛圍，撐起人社領域繁花盛開的學術殿堂；自此，政大隨國家所需人文、法律、社會科學、商管、外語、科學等各類人才逐步發展，承擔領導國家建設的重責大業，今天，邁入創校92年，已居國內人文社科大學的龍頭地位。

政大中正圖書館內蔣公銅像。（資料照）

政大野火陣線學生在總圖蔣介石銅像上張貼228受難者姓名及生平小海報。（資料照，政大野火陣線提供）

政大總圖蔣介石銅像被政大野火陣線學生貼滿228受難者姓名及生平小海報。（資料照，政大野火陣線提供）