手機有「傳說對決」！ 許立明：玩電玩的小孩也能做代理市長

2018-08-11 17:30

〔記者葛祐豪／高雄報導〕「2018六都電競爭霸戰」高雄場決賽今天開打，市長許立明專程為選手加油，他透露自己的手機裡，也有「傳說對決」這款競技手遊，「玩電玩的小孩，也有能力做代理市長」。

「六都電競爭霸戰」高雄場決賽，今天在捷運美麗島站登場，「恩母17」及「高雄南霸天」兩隊，從激烈的25支隊伍中脫穎而出，優勝隊將於8月25日代表高雄，與其他5都電競隊爭奪總冠軍。

高雄市長許立明前往加油，他說，要宅，就要宅在最美麗的地方，市府團隊在亞洲新灣區的流行音樂中心，成立全台第一座專業電競場館，他鼓勵選手勇奪六都爭霸戰的冠軍獎盃，同時承諾8月25日的冠軍賽，一定親自到場加油。

許立明表示，作為喜歡打電玩的市長，爭取今年第10屆IeSF（世界電子競技錦標賽），將於11月9日至11日在高雄巨蛋舉辦，預計會有50個國家的代表團，齊聚高雄競技，期許台灣代表隊能摘下世界冠軍。

許立明強調，電子競技不再只是電玩，而是正式的運動產業項目之一，去年11月立法院通過將電子競技納入運動產業發展條例，國際奧會已正式指定電競，成為2018年亞運示範項目，2022年亞運將成為正式項目。

許立明期許台灣電競選手、教練及周邊軟硬體廠商，協力將電競產業發揚光大，成為台灣最具國際競爭力的產業。